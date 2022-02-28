竹市貼心除草 呼籲民眾提前掃墓避清明車潮

4月即將迎來清明節，新竹市府今指出，為使民眾掃墓便利，竹市殯葬管理所於元旦後開始各公墓除草作業，目前使用中的公墓共有6座，預計在3月初完成全部公墓除草，殯葬所隨時會關注各墓園割草作業的進度，以期在民眾掃墓前皆能全數順利完成。另外，也呼籲民眾提早於3月掃墓，避開清明車潮。

民政處長張力可表示，市府自2015年起開始清明節公墓除草作業，至今年已是第8年，民眾在3、4月份到公墓掃墓，看到先人墓旁雜草都已清除，感受到市府用心的為民服務，這也大幅降低民眾焚燒雜草不慎引發火警的危險。

其中，大坪頂永生園每年清明節皆湧入數以萬計的人潮，目前納骨塔新建工程雖已接近完工階段但停車位仍大幅縮減，恐造成車流回堵；市府除加強交通疏導措施，也鼓勵民眾提早於2、3月分流掃墓，避開車潮人流；並請進出大坪頂民眾配合實名制、體溫量測、配戴口罩及酒精消毒等措施。

殯葬管理所長洪坤戊表示，今年農曆過年較往年為早，所方為配合客家族群元宵節過後的掃墓習俗，清明節公墓除草作業提早在元旦後就陸續展開，在近日更加派人力進行除草作業，以方便民眾年後掃墓。