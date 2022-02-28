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新竹市古蹟光環境再加一 演武場點亮街角

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
市定古蹟演武場建築周邊佈設線型投光燈，以光洗牆方式均勻照亮牆面，彰顯磚牆立面細節。圖／市府提供
市定古蹟演武場建築周邊佈設線型投光燈，以光洗牆方式均勻照亮牆面，彰顯磚牆立面細節。圖／市府提供

今天是228連假最後一天，新竹市府推薦一處私房景點，位於廣州街的市定古蹟新竹少年刑務所演武場為新竹市政府去年11月甫開館營運的藝文館舍；目前室內規畫「演武•新生－新竹市刑務所演武場古蹟修復展」及「竹塹城散策三部曲－工藝篇」展覽，民眾不僅能享有靜謐的日式氛圍，還能打卡拍美照，享有靜謐悠閒的「偽出國散策」。

文化局指出，「演武•新生－新竹市刑務所演武場古蹟修復展」及「竹塹城散策三部曲－工藝篇」展覽，入館參觀時間為周二至周日上午9點至下午5點。

配合新竹城市光環境營造，演武場燈光設計邀請專業燈光設計團隊，以光洗牆方式均勻照亮牆面，彰顯立面細節。繼新竹公賣局、新竹州廳、新竹市美術館、消防博物館、新竹州圖書館人行道、護城河、影像博物館、新竹公園大階梯、孔廟後第10處光環境景點，為城市光譜再增添一筆亮點，用燈光描繪出建物輪廓，透過不同層次的照明讓建築更加立體，每天下午5點半至晚間10點亮燈，歡迎民眾夜間漫步舊城區，感受美麗的古蹟夜景。

文化局長張馨之表示，「竹塹城散策三部曲」特展二部曲為「工藝篇」，介紹新竹在地工藝特色及呈現當代的新竹產業變遷歷程。在地傳統手工業伴隨社會產業結構的改變逐漸蛻變，精雕的木藝、珠光的螺鈿、纖細的蓪草、剔透的玻璃、彩繪的燈籠等，如何從民生用品逐漸進階成為精緻且富涵藝術氣息的藝品。

這次工藝篇展覽別出心裁，展覽品項豐富，木藝類代表展品計有老師蔡楊吉「禮廉傳家」、葉佳讓「鰲魚觀音」等。螺鈿類展品有老師陳甫強「四季小屏風」、「珠寶盒」等。蓪草類展出老師張秀美的蓪草花、蓪草畫及工藝材料等。玻璃類展品為老師鄭木連「再生」及「凡走過必留下痕跡」等。花燈類展品為老師蕭在淦的年節燈籠。現場還有嬰兒椅、竹籃、傳統竹製題字燈籠以及相關多媒體影音介紹觀看。

市定古蹟新竹少年刑務所演武場配合新竹城市光環境營造，成為第10處光環境景點。圖／市府提供
市定古蹟新竹少年刑務所演武場配合新竹城市光環境營造，成為第10處光環境景點。圖／市府提供
用燈光描繪出建物輪廓，演武場夜晚有如發光的禮物盒般閃耀，成為北大路街景的一大亮點。圖／市府提供
用燈光描繪出建物輪廓，演武場夜晚有如發光的禮物盒般閃耀，成為北大路街景的一大亮點。圖／市府提供

新竹 古蹟

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