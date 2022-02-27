快訊

新北今增1例居隔陰轉陽 公布涮涮鍋員工3家人足跡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

228苗栗消費衝一波 3月7日大湖酒莊抽出百萬休旅車

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣府昨天、今天在尚順廣場辦理「最後衝一波、用栗買起來」活動，鼓勵民眾把握時間在苗栗消費，有機會抽中百萬休旅車等大獎。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣府昨天、今天在尚順廣場辦理「最後衝一波、用栗買起來」活動，鼓勵民眾把握時間在苗栗消費，有機會抽中百萬休旅車等大獎。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣配合中央政府發行的五倍券推出苗栗旅遊節倒數計時，縣長徐耀昌等人今天在頭份市尚順廣場辦理「最後衝一波、用栗買起來」活動，鼓勵民眾把握時間在苗栗消費，有機會於3月7日抽中百萬休旅車等大獎。

苗栗旅遊節已經抽出3輛百萬休旅車得主，最後1輛將於3月7日在大湖酒莊抽出，只要去年10月8日至今年2月28日期間，在苗栗合法稅籍商家消費及合法旅宿取得發票或收據，即可到苗栗旅遊節的官網上登錄發票抽獎，除了休旅車外，還有GOGORO、10萬現金等獎項。

縣府文化觀光局昨天、今天在尚順廣場辦理「最後衝一波、用栗買起來」活動，開出大型扭蛋「振興號」到場，並安排饒舌歌手Yappy開唱，迷思魔幻劇團、懷舊樂團、親子台姐姐帶動跳等表演，及在地文創、手作、農產品特色市集，今天天氣晴朗，吸引大批民眾。

徐耀昌、縣議員張淑芬、廖秀紅、黎煥強等人今天到場，徐耀昌說，苗栗有南庄、三義雙國際慢城，18鄉鎮市也都各有特色景點和人文風情，現在又是賞花、採果、泡溫泉、品嘗美食的最佳時節，在在都值得遊客細細品味。

文觀局長林彥甫說，苗栗旅遊節成功創造商機，登錄發票總值逾6億5000萬元，228連續假期，根據交通部觀光局統計苗栗縣平均訂房率超過7成2，居全台之冠，苗栗旅遊節倒數計時，最後再衝一波，百萬休旅車等大獎得主可能就是你。

苗栗縣府昨天、今天在尚順廣場辦理「最後衝一波、用栗買起來」活動，鼓勵民眾把握時間在苗栗消費，有機會抽中百萬休旅車等大獎。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣府昨天、今天在尚順廣場辦理「最後衝一波、用栗買起來」活動，鼓勵民眾把握時間在苗栗消費，有機會抽中百萬休旅車等大獎。圖／苗栗縣政府提供

休旅車 徐耀昌

延伸閱讀

陳武康上任苗栗縣警局長 他回家鄉戒慎恐懼做好工作

相關新聞

苗栗市南苗105戶社會住宅在望 縣府及地方都期待

苗栗縣第一批社會住宅「明駝好室」統包新建工程，國家住宅都市更新中心預算4.6億多元，目前評選廠商中，預計2026年完工，...

桃園燈會今晚落幕 老街溪燈飾保留到5月

2022桃園燈會自2月9日開展共20天的展期，受疫情影響，今年改以靜態展示，取消所有動態活動。市府觀旅局統計，活動期間約...

桃園地景藝術節 桃林鐵路、南崁溪畔驚艷作品搶先看

桃園市地景藝術節去年因為疫情延至今年，「2021+桃園地景藝術節」3月11至27日，第一次在設籍近46萬人的都會桃園區展...

兒少帳戶存下未來希望 苗縣府103人獲獎勵金

中央推動兒童及少年未來教育與發展帳戶，存下低收入戶及中低收入戶兒少未來希望，苗栗縣政府鼓勵意願，加碼優良繳存獎勵金，今年...

竹市貼心除草 呼籲民眾提前掃墓避清明車潮

4月即將迎來清明節，新竹市府今指出，為使民眾掃墓便利，竹市殯葬管理所於元旦後開始各公墓除草作業，目前使用中的公墓共有6座...

新竹市古蹟光環境再加一 演武場點亮街角

今天是228連假最後一天，新竹市府推薦一處私房景點，位於廣州街的市定古蹟新竹少年刑務所演武場為新竹市政府去年11月甫開館...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。