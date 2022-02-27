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228苗栗消費衝一波 3月7日大湖酒莊抽出百萬休旅車
苗栗縣配合中央政府發行的五倍券推出苗栗旅遊節倒數計時，縣長徐耀昌等人今天在頭份市尚順廣場辦理「最後衝一波、用栗買起來」活動，鼓勵民眾把握時間在苗栗消費，有機會於3月7日抽中百萬休旅車等大獎。
苗栗旅遊節已經抽出3輛百萬休旅車得主，最後1輛將於3月7日在大湖酒莊抽出，只要去年10月8日至今年2月28日期間，在苗栗合法稅籍商家消費及合法旅宿取得發票或收據，即可到苗栗旅遊節的官網上登錄發票抽獎，除了休旅車外，還有GOGORO、10萬現金等獎項。
縣府文化觀光局昨天、今天在尚順廣場辦理「最後衝一波、用栗買起來」活動，開出大型扭蛋「振興號」到場，並安排饒舌歌手Yappy開唱，迷思魔幻劇團、懷舊樂團、親子台姐姐帶動跳等表演，及在地文創、手作、農產品特色市集，今天天氣晴朗，吸引大批民眾。
徐耀昌、縣議員張淑芬、廖秀紅、黎煥強等人今天到場，徐耀昌說，苗栗有南庄、三義雙國際慢城，18鄉鎮市也都各有特色景點和人文風情，現在又是賞花、採果、泡溫泉、品嘗美食的最佳時節，在在都值得遊客細細品味。
文觀局長林彥甫說，苗栗旅遊節成功創造商機，登錄發票總值逾6億5000萬元，228連續假期，根據交通部觀光局統計苗栗縣平均訂房率超過7成2，居全台之冠，苗栗旅遊節倒數計時，最後再衝一波，百萬休旅車等大獎得主可能就是你。
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