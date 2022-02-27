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228連假 桃園這幾個景點人車潮到了「可怕」的地步
228連假好天氣，桃園各景點揮別寒流低溫都出現人車潮，拉拉山、角板山和大溪老街，與海邊永安漁港、竹圍漁港警示燈號幾乎都達到紅燈，大園、大溪、楊梅警分局雖然加派警力疏導和管制車流，但是過下午5點，老街人潮一樣到「可怕」的程度，永安漁港還湧入賞夕陽的車流，與竹圍漁港停車場都看不見「空閒」。
市政府下午一度呼籲市民朋友暫勿前往，強調因應疫情，為降低群聚感染風險、提高旅遊安全，除了警示燈號紅燈的景點暫停車輛進入，但是遊客就是有辦法在外圍找到停車位，下車進入景點人擠人，大溪老城區、竹圍漁港及慈湖周邊人潮警示燈號雖然達黃燈，人流介於70%至80%之間，但是網友覺得有的現場像老街，看起來像高速公路「爆紫」的狀態，人擠爆。
桃園市連兩天有確診者，今天更新增11名，衛生局長王文彥昨天還提醒228和平紀念日連假，各觀光景點應維持人流管控、加強實聯制、體溫監測及清消頻率，民眾外出應遵守各項防疫規範，減少不必要的外出及聚會、維持社交距離、佩戴口罩以及勤洗手等，防疫仍不可鬆懈，不過看各景點人潮，就算口罩戴好戴滿，也不禁令人憂心防疫會不會破功。
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