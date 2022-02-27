228連假 桃園這幾個景點人車潮到了「可怕」的地步

228連假好天氣，桃園各景點揮別寒流低溫都出現人車潮，拉拉山、角板山和大溪老街，與海邊永安漁港、竹圍漁港警示燈號幾乎都達到紅燈，大園、大溪、楊梅警分局雖然加派警力疏導和管制車流，但是過下午5點，老街人潮一樣到「可怕」的程度，永安漁港還湧入賞夕陽的車流，與竹圍漁港停車場都看不見「空閒」。

市政府下午一度呼籲市民朋友暫勿前往，強調因應疫情，為降低群聚感染風險、提高旅遊安全，除了警示燈號紅燈的景點暫停車輛進入，但是遊客就是有辦法在外圍找到停車位，下車進入景點人擠人，大溪老城區、竹圍漁港及慈湖周邊人潮警示燈號雖然達黃燈，人流介於70%至80%之間，但是網友覺得有的現場像老街，看起來像高速公路「爆紫」的狀態，人擠爆。