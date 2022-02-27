新竹內灣、北埔老街塞爆了 出入至少堵車陣1小時

新竹縣各景點今天迎來爆量觀光人車，不只內灣老街、北埔老街等知名景點人潮塞滿滿，就連許多重要幹道都出現嚴重車流回堵，包含關西、竹東都出現塞車，還有民眾稱從橫山往內灣方向車速緩慢，塞了1個多小時都還卡在車陣中。

據了解， 最嚴重的塞車地區是在內灣老街周邊道路，從台3線合興車站往內灣老街短短4公里，竟然就要花上1小時，就連出內灣也不遑多讓，同樣需要塞車半小時才能脫困，而且台3線無論往關西或竹東，同樣會遇到交通瓶頸點。

民眾就指出因為內灣老街遊客實在太多，許多車輛都為了停車而卡在路上，就連停車場位子都不足，使得外面的車進不來，裡面的車也開不出去，且不少從尖石方向下山的車潮同樣塞在內灣老街周邊，交通嚴重回堵，縣道120線回堵近9公里。

塞車同樣出現在北埔老街，不過情況稍微沒那麼嚴重，但未管制車輛行駛的北埔鄉中山路、中正路則同樣塞車嚴重，還有不少車輛臨停、違停，造成後方堵塞，但北埔老街的店家見觀光人潮則是樂開了花。

此外，五峰往竹東方向的南清公路，因為下午不少遊客下山返程，因此也出現回堵情形，車流壅塞近4公里；關西鎮市區也出現車多情形，尤其縣道118線往市區方向更是車速緩慢；芎林地區則是受到國道3號塞車影響，竹林交流道周邊出現塞車情形。