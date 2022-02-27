桃園61線50坑洞不平急修復 工務段：3月大觀加固施工

台61快速道桃園市路段2月下旬連續下雨影響，造成路面50處大小坑洞不平，尤其集中觀音至桃科段，行車「窟窿、窟窿」，備受車主抱怨批評，公路總局中壢工務段長蔡志盈今天下午表示，該段50處坑洞日前修補完成，台61線桃園路段更在過年後進行方正刨除修復改善施工，至今已完成8562平方公尺路段鋪面，預計3月底將進一步展開桃科觀音段及大園草漯段採混凝土改善路面刨除加封施工，以利行車。

台61快速道被平民版高速公路，行經台61線桃園路段行車發現路面凹凸不平，長期填補坑坑疤疤，尤其春節過後連續雨勢，更造成台61線桃園路段大小坑洞不平，屢為民眾行車抱怨，中壢工務段負責台61線桃園市轄區從16.5公里至56.6公里路段，總共40公里，該工務段指出，單以桃園路段全面刨除加封施工至少8億元，經費太高，至今5年無法全面路幅刨除加封施工，持續採取局部路幅舖面加封改善方式，維護行車安全。

蔡志盈表示，過年後，本月21日起連續下雨，造成台61線桃園路段出現50處大小坑洞，最大坑洞約30公分，又集中在觀音至桃科路段最多，經查主要是該段路堤及匝道採填土構成，之前7、8天連續下雨，路堤久雨容易鬆軟，造成路面坑洞，該工務段隨即在3天內採高性能瀝鎂土臨時填補方式，完成50處坑洞修補，若連同之前路面不平，該工務段從過年後至今擴大採方正刨除修復路幅施工，至今已完成桃園路段8562平方公尺（大約2595坪）面積坑洞或下陷路段修復。

桃園路段也因久未全面全幅刨除加封施工，難免出現路面龜裂或下陷，中壢工務段每天都派員巡查台61桃園路段有無坑洞出現，近日在觀音、桃科路段發現零星坑洞，立即修復，其中永安至觀音段北上47至42公里路段及永安入口匝道，將在今晚10時起封閉北上該路段進行方正刨除修復施工，請北上行經該處車輛改道，該工程預計明天上午6時完工，盡量不影響民眾連假出遊行車。