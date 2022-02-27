香山「蚊子天橋」3月1日晚間拆除 採夜間施工

位於新竹市中華路六段與西濱聯絡道路口附近的「香山一號」天橋，過去隨台1線省道與國道3號交流道開闢而設立，使用已超過40餘年，用量極低，考量維護管理不易，且天橋階梯占據人行道空間，市府指出，已訂於3月1日夜間8點至隔日上午6點拆除，遇雨將順延。

市府指出，近年推動步行城市，以人為本、行人優先、設施減量為原則，拆除不符無障礙設施規定、阻礙天際線景觀且使用率極低天橋，打造友善無障礙通行環境。

工務處說明，香山一號天橋、香山二號天橋，依據「新竹市政府人行天橋與人行地下道存廢評估標準作業流程」，市府內部開會後，2020年進行天橋流量調查、並試辦封橋30天，蒐集居民意見，經調查一周無人使用，後再至現場與地方代表辦理拆除前同意會勘，決議拆除。

工務處表示，香山一號天橋訂於今年3月1日夜間8點至隔日上午6點進行拆除主梁作業，若遇雨則順延。位於中華路六段與北二高香山交流道匝道口附近的「香山二號」天橋，經送高速公路局施工核可通過後拆除，預計4月底前拆除。

交通處表示，香山一號天橋因位處路段、中有分隔島，拆除後民眾須到鄰近路口（中華路六段359巷）的行人穿越線通行；香山二號天橋因位處交流道匝道口附近，車速較快，已裝設紅綠燈號誌，並畫設行人穿越線，方便用路人安全通行。