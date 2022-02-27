戀戀魯冰花盛開現人潮 鄭文燦：228假期來桃賞花看燈會

桃園市2022戀戀魯冰花活動正在龍潭區大北坑茶園及第二遊客中心展開，魯冰花盛開，今天上午天氣好，吸引大批民眾前往旅遊賞花，人多塞車，市長鄭文燦前往視察體驗切花生糖，推銷當地多肉植物，鄭表示，市府連續5年辦理戀戀魯冰花活動，大北坑休閒農業區及三和社區15公頃魯冰花盛開，讓民眾體驗客庄的茶樹文化、客庄生活及魯冰花的文學地景，「這裡是農遊+客庄旅遊的交叉點」，在疫情和緩後，可提供民眾戶外旅遊去處。

鄭文燦率員前往龍潭區三和青創基地，參加2022戀戀魯冰花活動，欣賞客家傳統藝陣的布馬陣迎賓，透過傳統客庄文化與熱情拉開序幕，三和青創基地團隊隊長廖緗翎獻上當地DIY多肉植物組合盆栽，他也實際參加栽種多肉植物和切花生糖體驗、行銷龍潭客庄文化和人情味。

電影「魯冰花」故鄉的龍潭區大北坑休閒農業區，魯冰花盛開，花期將至3月10日，市府客家事局表示，目前魯冰花花況正好，2022戀戀魯冰花活動將於明天（28日）結束，現場魯冰花持續綻放，閉幕不閉園，歡迎民眾於把握花期，走入客庄山間茶園的美麗風光，欣賞魯冰花海，體驗客庄文化。

鄭文燦表示，大北坑休閒農業區是桃園十大休區的魅力亮點之一，市府連續5年辦理戀戀魯冰花活動，在地團隊5年用心經營該魅力休閒農業，15公頃魯冰花在過年後盛開，魯冰花為茶樹花肥，在台灣文學之母鍾肇政創作「魯冰花」電影中，魯冰花象徵客家母親及教師照顧學生「化作花肥、期待春天」客家精神，遊客可以真實體驗「魯冰花」電影的文學地景，深入客家聚落體驗客家人就地取材愛物惜物的簡約生活精神。