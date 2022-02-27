228連假拉拉山人潮紅燈 桃園市府啟動管制措施

228連假期間適逢好天氣，復興區拉拉山櫻花盛開吸引民眾上山賞花，桃園市政府觀光旅遊局今天表示，拉拉山的人潮警示燈號從上午9時就轉為紅燈，市府也啟動管制措施並呼籲民眾配合。

觀旅局告訴中央社記者，復興區上、下巴陵的拉拉山區，粉紅色及白色櫻花接力盛開，人潮警示燈號從上午9時就轉為「人流管制」的紅燈，除了林務局拉拉山的巨木園區，在入口管制站採取一出一進方式進行車輛管制入園，另因恩愛農場停車位有限，若遇車位停滿時警方會實施單行管制，停車場旁設有收費計程車接駁遊客往返農場，請民眾配合交管措施。

觀旅局表示，人潮警示燈號分為紅燈「人流管制」、黃燈「人流警示」及綠燈「人流安全」，顯示時間為上午8時至下午5時，燈號每30分鐘變動1次，只要亮起黃燈的警示燈號，就會啟動包含停車場管制、人流疏導或交通管制等管制措施，避免景點爆量。

觀旅局表示，桃園市共有23處景點可查詢即時人潮，分別為青埔休閒遊憩區、大溪老城區、石門水庫風景區、虎頭山風景特定區、竹圍漁港、觀音蓮花園休閒農業區、慈湖、永安漁港、角板山遊憩區、新屋綠色走廊、大溪月眉休閒農業區、龍潭大池。

以及小烏來風景特定區、羅浮溫泉區、拉拉山、五酒桶山步道、許厝港濕地、農博環境教育園區、草漯沙丘地質公園、1895乙未保台紀念公園、八德埤塘自然生態公園、秀才登山步道及老街溪沿岸步道。

觀旅局說，另外也提供12處景點即時影像隨選隨看，包括大溪橋、石門水庫、永安漁港、角板山梅園、拉拉山遊客中心、小烏來天空步道、小烏來寰宇平台、角板山生態池、後慈湖、慈湖水岸廣場、大溪老街與虎頭山奧爾森林學堂，這樣不想出門的民眾也可以在家輕鬆賞美景。