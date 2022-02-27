林智堅推春遊地點大特搜 讓民眾從白天玩到晚間

228連假到來天氣回溫放晴，新竹市長林智堅今推出春遊地點大特搜，推薦民眾白天可到新竹左岸、新竹公園賞櫻，十八尖山也迎來杜鵑花季；親子可訪擁北台灣最長磨石子溜滑梯的青青草原，或市郊綠谷沙拉生菜園，親手摘採新鮮生菜、深入自然；晚間也別錯過虎年限定6件聲光裝置作品，位於東門城與護城河畔，把握最後兩天展期。

林智堅介紹，竹市除大家熟悉的新竹公園櫻花外，新竹左岸也有「櫻花大道」，就在頭前溪及溪洲橋中間的左岸自行車道，嬌小河津櫻綻放超過100公尺。建議民眾可從中華路左轉中華路一段2巷後，沿著滑輪公園往前行，就能看見粉紅河津櫻花盛開。

另外，竹市十八尖山也有杜鵑花與山櫻花，杜鵑花目前約開五成，在博愛街入口處、幸福亭周邊等皆可看見粉紅與白色相間的杜鵑爭相綻放、花團錦簇，還有些許山櫻花。沿線更有桂花、羊蹄甲、流蘇、變葉木和朱槿等木本植物，也提醒民眾賞花「用眼不用手」，因有不少美麗植株，其實全株有毒，用眼睛看沒問題，手若去摘折，沾到有毒汁液，恐造成危險。

賞完櫻花、杜鵑花，也別錯過青青草原，林智堅說，他任內重整青青草原2大草原和生態池，打造北台灣最長的磨石子溜滑梯，增設鞦韆、多功能攀繩、平衡木、水管通道等親子遊樂設施，還種下超過4000株水生植栽及42棵落羽松，平均每月有3至5萬人次造訪。

走完自然景觀，也推薦民眾到綠谷沙拉生菜園，該處位於新竹市五福路一段602巷120號，佔地千坪綠地，生菜溫室種植許多保健生菜，親子可先摘採生菜，再一起到百坪的別墅內品嘗各種創意料理。

最後，林智堅壓軸推薦虎年限定聲光裝置，共6件作品本周末最後展出，展期至2月28日，晚間5點半至10點點亮。東門城有高達4公尺、寬2公尺、最大的聲光裝置「光虎」，每半小時「光虎」將展演聲光「虎嘯」。

接著，護城河畔還有5件作品，包括「掌聲林」結合河畔林蔭，光在地上投出一個個似綿延不絕的虎掌腳印，還會因應周邊環境音，忽明忽滅；「徹夜未眠直至晨光」由2個圓環組成的動力燈光雕塑，圓環上有風力感測器，只要有風就會自動運轉；「身風」以具透視原理的類建築手法編織，造型由種子轉化為風的意象，在護城河上打造出一道竹構長廊，民眾可直接走上去。