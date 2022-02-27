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重車惹的禍？ 春雨綿綿台61線道路坑洞重災區

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
今年春雨綿綿，造成台61線路面坑洞，公路總局第二工程處苗栗工務段全力修補。圖／公路總局第二工程處苗栗工務段提供
今年春雨綿綿，造成台61線路面坑洞，公路總局第二工程處苗栗工務段全力修補。圖／公路總局第二工程處苗栗工務段提供

春雨加上重車頻繁輾壓，台61線西濱快速道路苗栗縣路段坑洞引發用路人抱怨，通霄鎮民代表傅郁揚點名後龍、西湖的側車道爆炸爛」，公路總局第二工程處苗栗工務段回應昨天完成修補，並會持續加強相關措施。

春節以後連續下雨，直到2月24日放晴，台61線坑坑洞洞遭垢病，有民眾投訴折損2組輪胎與鋼圈，只好繞遠路避開通霄路段，縣議員張可欣及傅郁揚等人都轉達心聲。

傅郁揚說，期間通霄、苑裡間及後龍、西湖間路段，尤其是後龍、西湖南下主線道因施工封閉，車輛改走側車道，路面爆炸爛，不僅考驗大、小車的輪胎，機車更是險象環生。

他指出，台61線大車來往頻繁，加上部分超載，不斷的重壓，加上雨水加乘作用，路面容易受損，建議重新刨鋪路面提升強度，此外，有關單位設置固定地磅站，防範超載影響路面品質。

苗栗工務段表示，2月24日放晴後加班搶修坑洞，前天全部完成，昨天加強巡查，並會評估路面刨除修補，此外，根據台61線102公里處監測紀錄，2017年平均每天大車1893輛次，次年6月苗栗白沙屯交流道至通霄交流道通車後，一路攀升到2018年2095輛次、2019年7706輛次，及2020年9364輛次。

工務段分析，台61線2017年到2020年大車數量成長4.95倍，同期小車成長1.43倍，主要原因台61線免收過路費，且沒有地磅站，因此一些大車避開高速公路，加重台61線路面負擔，工務段將評估地點設置地磅站查磅。

苗栗縣警局統計，台61線去年共取締29件超載，其中1輛曳引車核重43公噸，拖板載運鋼筋過磅89.58公噸，超載46.58公噸，依規定每超載1公噸以5000元核計，罰鍰24萬5000元，警方持續規畫專案勤務，及運用活動式地磅取締台61線超載。

台61線大車來往頻繁，公路總局第二工程處苗栗工務段統計2017年到2020年，增加4.95倍。記者范榮達／攝影
台61線大車來往頻繁，公路總局第二工程處苗栗工務段統計2017年到2020年，增加4.95倍。記者范榮達／攝影

苗栗縣 爆炸 車道

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