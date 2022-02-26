快訊

俄烏談判地點曝？俄代表團抵白俄第二大城準備會談

桃園今+11例 公有市場、超商6處足跡曝光

桃竹苗榮民遺眷至榮服處辦榮民加保 可一站辦理

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
健保署北區業務組與新竹榮民服務處，共同推動一處辦妥健保榮民身分加保服務。圖／健保署北區業務組提供
健保署北區業務組與新竹榮民服務處，共同推動一處辦妥健保榮民身分加保服務。圖／健保署北區業務組提供

為讓民眾辦理業務更加便利，即日起健保署北區業務組提供桃竹苗地區榮民服務處申辦遺眷家戶代表證或初領榮民證民眾，可一處辦妥健保榮民身分加保，免再兩地奔波。健保署調查，2019年3月至今年1月已協助713位榮民遺眷加保。

健保署表示，以往亡故榮民家屬需先至榮民服務處申辦榮民遺眷家戶代表證，再持證到公所或健保署分區業務組或聯絡辦公室辦理榮民身分投保，才具有健保「榮民」保費減免及就醫免部分負擔的權益。

健保署北區業務組為體恤，榮民遺眷多為行動不便的長者，為避免其取得榮民健保身分需往返兩地奔波，2019年3月率先與桃園榮民服務處攜手合作，提供一站式加保服務，至今年1月已協助713位榮民遺眷加保，受理平均年齡72歲，最高齡達105歲，確實為年長者提供免兩地舟車奔波之便捷服務。

為擴大服務對象，針對初領榮民證的榮民們亦納入服務對象，同時也將此服務拓展至新竹及苗栗地區，有民眾林先生表示，一站式真的方便很多，相當節省時間。

健保署北區業務組與苗栗榮民服務處，共同推動一處辦妥健保榮民身分加保服務。圖／健保署北區業務組提供
健保署北區業務組與苗栗榮民服務處，共同推動一處辦妥健保榮民身分加保服務。圖／健保署北區業務組提供

榮民 健保 保費

延伸閱讀

醫改會批健保漲價如雨天收傘 陳時中：會持續溝通

健保部分負擔漲、投保上限調高 預計上半年實施

健保金額最多增加1900元影響13萬人 衛福部：最慢6月底上路

健保擬廢停保制、調高投保上限 健保會委員多贊成

相關新聞

戀戀魯冰花盛開現人潮 鄭文燦：228假期來桃賞花看燈會

桃園市2022戀戀魯冰花活動正在龍潭區大北坑茶園及第二遊客中心展開，魯冰花盛開，今天上午天氣好，吸引大批民眾前往旅遊賞花...

林智堅推春遊地點大特搜 讓民眾從白天玩到晚間

228連假到來天氣回溫放晴，新竹市長林智堅今推出春遊地點大特搜，推薦民眾白天可到新竹左岸、新竹公園賞櫻，十八尖山也迎來杜...

重車惹的禍？ 春雨綿綿台61線道路坑洞重災區

春雨加上重車頻繁輾壓，台61線西濱快速道路苗栗縣路段坑洞引發用路人抱怨，通霄鎮民代表傅郁揚點名後龍、西湖的側車道「爆炸爛...

桃園YouBike騎到竹市 要付調度費

苗栗、台中跨縣市借還公共自行車YouBike須收605元調度費惹議，微笑單車公司日前邀縣市政府研商決議將「竹苗中」納為同...

台61線永安至觀音北上路段 明晚10時起封路修繕

桃園前陣子雨下不停，也讓台61線路面卻出現坑洞，目前已陸續修繕完畢，為避免重蹈覆轍，第一養護工程處中壢段預訂明日晚間10...

桃園地景藝術節3月登場 首度融入「吃」的藝術

「2021+桃園地景藝術節」3月11日登場，今年有別以往，除了地景人文藝術作品展出，首次融入飲食主題，透過在地特色食材，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。