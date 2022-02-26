竹市免廢市集來了！好物免費拿秒殺

「免廢市集」蔚為風潮，主打擺出自己不要的東西，供他人取用不收費，頗受民眾好評。新竹市環保局主動找上民間社團合作，今天下午在大湳雅公園舉辦今年度首場免廢市集，不少人帶著自家不要的衣物、玩具等物品「邊野餐邊擺攤」，場面熱絡。

新竹市免廢市集社團發起人是綽號「達叔」的林建達，他說，最早是因為搬家緣故清出許多東西，但不是沒人收就是不知往哪捐，而且有些是全新物品，也不太捨得丟，因此前年開始在朋友圈發起「免廢市集」，大家野餐同時就將不要的物品擺出，開放其他有需要的人索取，完全不需要費用。

「擺在家裡若沒有用處就是垃圾，不如送給有需要的人循環再利用！」林建達發起的免廢市集一場接一場，也開始吸引不少人注意前來「尋寶」，有民眾笑說自己「變胖」，帶來許多穿不下的運動名牌服飾來擺攤，也有幼兒園老師或孕婦來逛攤，發現市集有許多小朋友的二手衣物，紛紛開心帶回。

新竹市環保局找上社團合作，今年將展開11場次「免廢市集‧野餐派對」，前30名擺攤者可獲得派對餐飲1份。大湳雅公園走道旁綠地下午陸續湧現人潮，不少人攤開野餐墊放上琳瑯滿目的各式物品，有衣服、玩具、杯具或是扇子、裝飾品等小物，吸引不少民眾圍在攤位旁挑選討論，人氣強強滾。

市議員林彥甫也帶著自家出清的衣服、玩偶共十多件來擺攤，由於裡面不少是小朋友的衣物，很受婆婆媽媽歡迎，才十多分鐘就被「掃光」。他笑說，讓家裡不用的物品能有機會尋覓新主人，「清出1坪空間等於賺了好幾十萬元呢！」

蘇小姐也帶著2個年幼的孩子來擺攤，野餐墊上擺著玩具、奶瓶和束腹帶，甚至還有1千多元的小米相機，她說，這些東西丟掉可惜，沒想到來到市集後卻變得「搶手」，參與活動前也鼓勵小朋友清出不要的玩具，格外有意義。

林建達也分享，免廢市集不僅兼顧環保永續、減少經濟支出等優點，同時也富有教育意義，家長可陪同孩子整理家中環境「斷捨離」，來到現場也可教育孩子分享、交換的概念，同時能在在綠地野餐遊戲，是不錯的親子活動。