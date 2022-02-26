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台61線永安至觀音北上路段 明晚10時起封路修繕
桃園前陣子雨下不停，也讓台61線路面卻出現坑洞，目前已陸續修繕完畢，為避免重蹈覆轍，第一養護工程處中壢段預訂明日晚間10時起，封閉永安至觀音（47K~42K）北上路段及永安處入口匝道辦理方正刨除修復作業，預計28日早上6時完工，盡量不影響民眾連假出遊行車。
一工處表示，預估3月5至7日可能出現連續降雨情形，深怕再次影響民眾行車安全，因此近日趁天氣好修路，請用路人提前改道自北上永安47K出口匝道下平面側車道行駛，並於北上觀音42K入口匝道返回主線車道續行。請行經該路段車輛遵循標誌指示減速慢行或提前改道。
相關道路行車資訊請隨時收聽廣播、並注意資訊可變看板所示交通管制及訊息。民眾查詢最新路況，可利用公路總局省道即時交通資訊網，或撥02-86875114及公路總局用路人服務中心免付費電話0800-231-035。
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