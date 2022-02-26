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桃園地景藝術節3月登場 首度融入「吃」的藝術

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
「2021+桃園地景藝術節」3月11日登場，今年活動別出心裁，首次融入飲食文化，讓民眾透過「吃」的藝術深入了解在地故事。圖／文化局提供
「2021+桃園地景藝術節」3月11日登場，今年活動別出心裁，首次融入飲食文化，讓民眾透過「吃」的藝術深入了解在地故事。圖／文化局提供

「2021+桃園地景藝術節」3月11日登場，今年有別以往，除了地景人文藝術作品展出，首次融入飲食主題，透過在地特色食材，介紹桃園在地故事。

桃園市文化局表示，地景藝術節原本去年9月就要舉辦，無奈疫情影響，順延至今，因此活動才會以「2021+桃園地景藝術節」命名。

文化局指出，此次活動在桃園北區舉行，以「都會綠洲、親山近水」為主軸，邀請了國內外45名藝術家及在地14組社區社群團隊，創作出32件裝置藝術，將在南崁溪畔、桃林鐵路、虎頭山公園和虎頭山創新園地等地展出，期望藉由藝術翻轉城市空間，帶領民眾深入了解桃園人文歷史及生態環境。

文化局長莊秀美表示，除了展演、座談和輕旅行，今年活動別出心裁，首次融入飲食文化，舉辦「食地景-桃園宴」，14道佳餚都有桃園特色，包括石門水庫活魚、新屋鵝、桃園豬、平鎮蜂蜜和桃園三號米等，而且每一道都有它的故事，等待民眾來發掘。

桃園宴將於3月19、20、26、27日舉行，由於食材準備關係，限量560席，每席售價800元，3月1日開賣，報名網址：https://reurl.cc/9OyYv8。

「2021+桃園地景藝術節」3月11日登場，今年活動別出心裁，首次融入飲食文化，讓民眾透過「吃」的藝術深入了解在地故事。圖／文化局提供
「2021+桃園地景藝術節」3月11日登場，今年活動別出心裁，首次融入飲食文化，讓民眾透過「吃」的藝術深入了解在地故事。圖／文化局提供
「2021+桃園地景藝術節」3月11日登場，今年活動別出心裁，首次融入飲食文化，讓民眾透過「吃」的藝術深入了解在地故事。圖／文化局提供
「2021+桃園地景藝術節」3月11日登場，今年活動別出心裁，首次融入飲食文化，讓民眾透過「吃」的藝術深入了解在地故事。圖／文化局提供
「2021+桃園地景藝術節」3月11日登場，今年活動別出心裁，首次融入飲食文化，讓民眾透過「吃」的藝術深入了解在地故事。圖／文化局提供
「2021+桃園地景藝術節」3月11日登場，今年活動別出心裁，首次融入飲食文化，讓民眾透過「吃」的藝術深入了解在地故事。圖／文化局提供

桃園 文化局 藝術節

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