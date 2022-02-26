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竹東健行賞花1500人響應 櫻花奶爸奶媽獲頒感謝狀

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
228連假首日，新竹縣竹東河濱公園櫻花步道美景吸引民眾來賞櫻健走。記者巫靜婷／攝影
228連假首日，新竹縣竹東河濱公園櫻花步道美景吸引民眾來賞櫻健走。記者巫靜婷／攝影

新竹縣竹東鎮公所26日舉辦親子健行賞櫻活動，邀請櫻花奶爸、奶媽及民眾，邊健行運動、邊欣賞沿線長達2公里的櫻花美景，吸引約1500人參加，活動現場還有春櫻市集、手作玩藝體驗、實境解謎遊戲、親子舞台表演、創意打擊樂團、折氣球帶動跳和魔術表演等活動，搭配連假好天氣，現場熱鬧滾滾。

竹東河濱公園是鎮民休閒運動的場所，竹東鎮公所為打造景觀，7年多前陸續在公園內種植約2000多棵櫻花樹，沿著台68快速道路橋下，長約2公里的步道，每逢櫻花盛開，景色美不勝收，目前正是山櫻花、八重櫻盛開的季節，櫻花開了8成左右，鎮公所也預估後續吉野櫻接力盛開，3、4月還是賞花期。

竹東鎮公所首次以親子主題辦理賞櫻健行活動，為感謝認養園內櫻花的民眾，今早也由縣長楊文科和竹東鎮長張順朋等人，共同頒發感謝狀給櫻花奶爸奶媽們，感謝他們多年來悉心照顧櫻花，打響竹東河濱公園成為台3線上最浪漫的賞櫻秘境之一。

鎮公所指出，雖疫情趨緩，但活動仍落實實聯制、酒精消毒和戴口罩措施，也呼籲來賞花的民眾，因河濱公園停車空間有限，建議可把車輛停在停七停車場，或是多利用台鐵內灣線等大眾運輸工具至竹東火車站，自火車站後方步行即可抵達公園。

櫻花 親子 賞櫻

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