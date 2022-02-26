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竹縣120線改善工程3月開工 走人行道不再心驚驚

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
新竹縣縣道120線9K+950至10K+650處路段，現況道路路面龜裂平整度不佳。圖／新竹縣政府提供
新竹縣縣道120線9K+950至10K+650處路段，現況道路路面龜裂平整度不佳。圖／新竹縣政府提供

新竹縣芎林鄉縣道120線富林路兩側人行木棧道年久失修，不僅附近居民不敢走，日前更傳出女子踩空摔倒、雙腳割傷。議員痛批走在人行道上，就像是挑戰「極限體能王」。縣府今日表示，縣120線部分道路重鋪與人行道改善，預計3月就要開工，下周二舉辦說明會，盼還給民眾良好的第一印象。

縣道120線是竹縣重要交通動線，可銜接竹北、芎林和台3線內灣、尖石等地，也是民眾進出國道3號竹林交流道必經道路，不過被視為竹縣門戶的120線，卻因年久失修道路品質不佳，不僅瀝青鋪面老舊、車轍嚴重，道路兩側木棧道及人行步道也崎嶇不平、鋼筋裸露、結構損壞等，安全備受質疑。

竹縣府獲交通部前瞻基礎建設提升道路品質建設計畫補助4008萬元，將延續去年完工的「浪漫台3線之丘陵水岸景觀大道道路改善工程」，優化120線新中正橋與竹林交流道之間道路鋪面，以及改善竹林交流道往東與文衡路之間的人行步道及護欄，完成竹林交流道周邊道路改善的最後一哩路。

縣府說明，此次工程將改善縣道120線9K+950至10K+650處，道路中央分隔島兩旁車轍嚴重及路面老舊龜裂平整度不佳的問題，整建長度約700公尺，平均路幅寬約21公尺；另一方面也整建120線11K+580至12K+050處，長度約470公尺，平均寬度為2.1公尺的人行步道及護欄，木棧道改為高壓磚鋪面。

縣府表示，「120線9K+950至10K+650及11K+580至12K+050道路及附屬設施改善工程」，去年12月30日完成工程發包，將在3月1日於芎林鄉公所舉辦施工前說明會，預計3月份開工，9月初完工，相信完工後，可提升車輛行駛和行人通行的安全性和舒適性，同時美化路段景觀。

新竹縣道120線11K+580至12K+050處人行步道改善後，原木棧道將改為高壓磚鋪面，圖為完工模擬圖。圖／新竹縣政府提供
新竹縣道120線11K+580至12K+050處人行步道改善後，原木棧道將改為高壓磚鋪面，圖為完工模擬圖。圖／新竹縣政府提供
新竹縣道120線11K+580至12K+050處人行步道年久失修、崎嶇不平，還有護欄鋼筋裸露，結構損壞、安全性不佳。圖／新竹縣政府提供
新竹縣道120線11K+580至12K+050處人行步道年久失修、崎嶇不平，還有護欄鋼筋裸露，結構損壞、安全性不佳。圖／新竹縣政府提供

人行道 新竹 國道

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