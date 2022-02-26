龍潭魯冰花海開6成 客家美食及山歌體驗濃濃客家文化

2022戀戀魯冰花活動於上周登場，不過因陰雨綿綿加上氣溫濕冷，因此不利於魯冰花生長，不過228連假卻迎來出太陽的好天氣，讓許多民眾出門踏青；大北坑農村發展協會總幹事江增平表示，目前花開6成，預計花期延長可到3月15日；花田周邊還有許多客家美食及客家歌手演唱，讓人有聽、視及味覺的三重享受。

龍潭大北坑休閒農業區是極富客庄特色的休閒農業區，位於龍潭區三水、三和里的茶鄉台地；桃園副市長李憲明指出，今年第5度舉辦魯冰花活動，帶動龍潭茶產業及觀光行銷，休閒區內更有長達500公尺的客家文學牆，記錄客家歌謠、童玩、美食及俚語等珍貴客家資產。

江增平表示，今年15公頃金黃魯冰花海分佈於大北坑休閒農業區及和窯文創園區的茶園間，不過前2周滂沱大雨及氣溫低，因此花開速度較慢，預估花期可到3月15日。

江增平說，去年11月底12月初陸續種下，魯冰花生長萌芽期氣溫適合15度以下，而開花期需20度以上，約在每年2至3月開花。

有民眾表示，今天與朋友相約出門健行，意外的走到魯冰花綻放的山坡，相當驚喜；花田旁也有12攤客家美食、農事體驗及音樂饗宴，讓人能感受到濃濃的客家文化。