竹竹苗汰換老舊機車 今年科管局加碼補助

竹竹苗的民眾有好消息！3縣市居民今年如果汰換15年以上的老舊機車，除了環保署補助每輛2000元及回收獎勵金300元外，科技部新竹科學園區管理局今年也提供加碼補助，一般民眾每輛機車補助1000元、低收入戶2000元，淘汰補助總額最高可領4300元，名額有限，苗栗縣環保局提醒縣民把握機會。

苗栗縣環保局表示，科管局加碼補助對象為車籍設於苗栗縣、新竹縣及新竹市的老舊機車，並於今年1月1日至11月30日這段期間完成報廢，且符合環保署2022年淘汰老舊機車補助辦法者，都可向車輛設籍縣市的地方環保局提出申請。

環保局指出，這項加碼補助來自新竹科管局轄區科技大廠開發新廠時的空汙抵換量，其中苗栗縣加碼補助金額高達300萬元，可供一般民眾汰換機車加碼補助3000輛，苗栗縣近年來，平均每年汰換的老舊機車約為6000至8000輛，這次加碼補助將到額度用罄或12月10日止。