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228連假桃園青埔商圈、高鐵、機捷站車流大 警加強疏導
桃園市大園警分局因應228連續假日，青埔特區華泰名品城熱門商圈和區內高鐵、機捷運量增，預計將湧入大量的車潮，3天連假將加派警力，在鄰近的國道2號大竹交流道與周邊道路進行交通疏導，使車輛順暢通行。
警方指出，青埔特區跨大園、中壢近年發展快速，交通及觀光設施眾多，高鐵桃園站、機捷是不少民眾通勤、觀光客必要的大眾運輸工具，還有華泰名品城、環球購物中心Global Mall加上影城、Xpark水族館、IKEA，每逢假日都會吸引觀光客等族群形成人潮，同時湧入車潮，造成大竹交流道周邊路段壅塞。
大園警方因應連假期疏導大竹交流道周邊路段的車潮，由埔心派出所及大園交通分隊加派警力，在大園區中正東路二段與高鐵北路三段加強交通疏導，也請交通局研議調整延長台31線綠燈秒數疏導車流，並增設台31線上國道二號替代道路指示牌面，提醒用路人遇道路壅塞提前改道行駛。
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