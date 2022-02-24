竹市兒童發展早療中心搬新家今揭牌 家長激動鞠躬致謝

新竹市兒童發展早期療育中心搬遷後今天揭牌啟用，為桃竹苗首座公設專辦的早療中心。全新打造的早療中心寬敞明亮，還有舒緩區與隔離室，符合早療孩童的需求，今天揭牌，有早療家長致詞感謝市府用心籌備，也不禁激動鞠躬致謝，市長林智堅說持續推動「早療三支箭」，陪伴早療兒家庭成長。

早療中心過去坐落於新竹市竹蓮街的身心障礙福利服務大樓，為2層樓空間，自2005年開辦服務至今，空間逐漸不符需求，且感染管控難以掌握。為讓孩童有寬敞舒適活動空間，市府決定投入3034萬元搬遷至龍山西路上全新的身障者就業綜合大樓3樓，由曾泊銘建築師操刀，以早療兒童的需求出發，並傾聽家長和專家意見，提供早療兒童友善環境。

全新的早療服務中心位於3樓，空間明亮採光佳；全牆面弧形無死角、無障礙空間，搭配軟墊提升安全；設舒緩區及隔離室，保護情緒不佳或有感染風險的孩童，也增加輔具收納空間；融入草地、海洋等設計元素刺激感官；半戶外療癒花園，增加孩童接觸大自然機會。

新竹市發展遲緩兒早療推動委員會家長代表陳建朗分享，次子因先天性腦部功能異常，是極重度全癱的孩子，遲緩兒若能把握0-6歲黃金療育期，透過完整療育訓練與治療，孩子的發展將有更多可能性，他相當感謝市府傾聽家長心聲提供資源，也用同理心情推動早療服務，協助早療家庭減輕經濟和照顧壓力。

林智堅是「三寶爸」看見中心揭牌啟用感觸良多，也參觀館內空間與孩子親切互動。他也分享接觸到早療家庭後，才知道自己身為市長卻做得不夠，「還有很多角落光還沒照進去」，市政府會持續努力，雖然孩子慢慢飛，但會陪著大家度過人生課題。

林智堅也提到，他積極推動「早療三支箭」，2018年起提高早療補助為全國最高，一般戶補助自3千元提高至4千元、低收入戶由5千元提升為6千元；其次是增加師資與照顧人力，特教師從191人增加至今年238位；最後為率桃竹苗之先創辦首座公設民營專業早療機構，依孩童需求量身打造課程，逐步完善早療照顧資源。

社會處長張柔表示，目前全台共10縣市設置專辦早療機構，新竹市早療中心為第11縣市、第16家，為桃竹苗首座公設民營早療中心，委托心路基金會營運。市府團隊除提供早療家庭可使用的資源，如早療補助、定點臨托和育兒指導員等資源外，也不斷提升早療服務，盼帶給早療兒童和家庭最實質幫助。