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桃園市民卡推數位振興 最大獎免費搭1個月計程車

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市資科局與台灣大車隊、LINE TAXI合作，擁有市民卡的民眾，只要加入市民卡官方LINE帳號並完成註冊，就有機會抽出價值3000元的包月乘車套票。圖／桃園市資科局提供
桃園市資科局與台灣大車隊、LINE TAXI合作，擁有市民卡的民眾，只要加入市民卡官方LINE帳號並完成註冊，就有機會抽出價值3000元的包月乘車套票。圖／桃園市資科局提供

桃園疫情趨緩，為促進疫後振興，市府宣布「市民卡安心乘車HAPPY購」加碼活動，與知名乘車業者台灣大車隊及LINE TAXI合作，提供金額超過百萬元的乘車券，最大獎將可獲得1個月份的數位乘車套票。

桃園市資科局繼春節前夕推出防疫數位紅包，這次再推數位振興活動，與台灣大車隊、LINE TAXI合作，推出「桃園市民卡安心乘車HAPPY購」活動，即日起至3月31日，桃園市民加入市民卡官方LINE帳號並完成註冊，即可抽50元計程車券；另外擁有市民卡的民眾，還能抽價值3000元的包月乘車套票。

資科局長余宛如表示，疫情期間計程車運量下降，盼透過發放數位計程車券增加司機載客量，減少通勤族在外接觸人群的機會，達到用科技挺振興、協助防疫的目標，此外，為振興後疫情時代經濟，桃園購物節將展延至3月31日，而最大獎2棟千萬豪宅仍未抽出，有興趣民眾可趕緊上網登錄。

桃園 計程車 疫情

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