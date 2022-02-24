桃園水情APP導入空氣盒子大數據 PM2.5也能隨時監控

桃園市水務局開發的「水情看桃園」APP，過去提供市民各區各項水情監測及預警，近日又導入環保局建置的空氣盒子大數據，新增PM2.5濃度監測功能，以及預判空氣污染擴算方向、酸雨示警及空氣品質活動建議等內容，方便民眾一手掌握資訊。

桃園市長鄭文燦表示，「水情看桃園」導入空氣盒子大數據，讓市府不需重複投入經費建置平台，也讓APP整體效益發揮到最大，對市民活動的健康安全也有很大幫助。

鄭文燦說，桃園現有的國家級空氣品質監測站有6個，涵蓋密度低，且監測位置高達10公尺，無法真實反映空氣品質。環保署補助環保局建置1200個空氣盒子，除了提高監測密度及頻率，監測位置也降到2至3公尺，貼近民眾實際活動範圍，可有效得知PM2.5濃度、空污等級、酸雨情形對民眾的影響。

水務局長劉振宇表示，「水情看桃園」使用十分簡單，民眾進入程式後，只要打開GPS定位功能，就可已看到所在位置的PM2.5懸浮粒子濃度。另外，系統也會根據PM2.5濃度推估酸雨情況，提供酸雨示警訊息。

環保局長呂理德則強調，台灣各項環境指標中，酸雨的改善程度是最多，目前環保署在全台設置的20個監測站，大概只剩1、2站有測到酸雨，「過去外界一直誤認為中壢的酸雨程度較高，但實際上，在環保署及環保局的監測數據中，都沒有測得酸雨」。