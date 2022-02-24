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桃竹石門寶二3水庫滿庫 6月前竹科產業用水無虞
今年春雨豐沛，桃竹地區的石門水庫、寶二及寶三水庫持續注入水量，水庫均呈現滿庫，石門水庫供應農業、民生用水，寶二、寶三水庫主要供應新竹科學園區產業用水，每天供應竹科產業用水每天可達15、16萬噸，水利署北區水資源局今天上午表示，春雨豐沛，每天水量持續入流水庫，石門、寶二及寶三水庫接近滿庫，預估6月底前，桃竹地區農業供灌及民生、竹科等產業供水穩定。
春節前後持續春雨不斷，桃竹山集水區降雨，至今水量大約每秒150至160立方公尺入流石門水庫，連同新竹地寶二、寶三水庫入流量大，水量均接近滿庫，石門水庫昨天啟動排洪隧道及雙機發電進行調節性放水，今天仍採永久河道永放水路放水、寶二、寶三水庫採取溢流方式，確保水庫安全、兼顧水資源運用。
北水局副局長郭耀程表示，石門水庫入流量每秒150、160立方公尺，該局配合採取供應發電、民生公共用水及農業、產業用水，以每秒100立方公尺排放=力水庫水量上升，石門水庫供應民生、農業及產業用水無虞。
新竹寶二、寶三水庫主要供應民生用水及竹科產業用水，目前2水庫也是滿庫，蓄水率100%，供應竹科產業用水平均每天15、16萬噸，甚至最高17萬噸水量，持續穩定供水，亦鼓勵產業蓄水，目前新竹地區每天民生、產業用水約55至57萬噸水量，預估6月底前供水穩定，不過還是呼籲民眾養成節水好習慣，珍惜水資源。
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