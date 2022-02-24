竹東客家音樂村占用戶拆了！竹縣爭取解凍客委會補助

新竹縣竹東客家音樂村用地，土地產權訴訟多年，最高法院去年宣判縣府勝訴，裁定占用戶傅裕鋼鐵需自行拆屋還地，在縣府要求之下，傅家近期雇工拆除地上鐵皮屋，縣府今日表示，當初客委會因土地爭議未解暫停補助的原因已不在，音樂村將改以「竹東文化大禾埕」計畫繼續推動，爭取「解凍」補助款。

新竹縣政府十多年前經行政院核准，將竹東鎮都市計畫工業區，變更為旅遊專用區後，向國有財產局以3.1億元有償撥用取得土地產權，要興建客家音樂村，但與最後一戶後還沒搬遷的傅家強調土地是祖產，與縣府因土地產權爭議未解，雙方纏訟多年，客委會也決定將工程經費2.67億元補助暫停擱置。

縣府地政處指出，竹東客家音樂村基地旁，遭占用的土地有3058平方公尺，興建鐵皮建物占用930平方公尺，最高法院於去年6月裁定占用戶要騰空返還土地，縣府限期業主在今年2月底前自行完成拆除，否則報請法院強制拆除，占用戶也從2月中起陸續拆除鐵皮屋。

縣府交旅處表示，當初撤銷補助的原因已不存在，而原本「竹東客家音樂村」的規畫也將改朝增建多功能展演劇場、竹東知識驛站（新建竹東鎮立圖書館）及音樂文化埕等複合式空間使用的「竹東文化大禾埕」計畫推動，爭取客委會補助款，因人工物料上漲，預估總經費達6.7億元。

交旅處長游志祥說，延續原本竹東客家音樂村概念的「竹東文化大禾埕」，有專業的音樂製作室和創作空間，並規畫半戶外音樂展演場，提供表演者和觀眾不同的舞台視角。另外，挑高遮蔭的戲棚架同時也提供開放劇場部分遮蔽，並可依不同活動需求吊掛表演聲光設備。

交旅處表示，竹東文化大禾埕平日可開放供社區居民運動休閒交誼使用，周末可結合音樂集市集攤商舉辦在地工藝、文創產業等交流活動。未來將成為假日市集、委外商業、文化展演的教育中心。