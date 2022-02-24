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台61連日大雨路面線坑洞 一工處明中午前修繕完工

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
台61受連日大雨影響路面出現坑洞，一工處急修補。圖／第一養護工程處提供
台61受連日大雨影響路面出現坑洞，一工處急修補。圖／第一養護工程處提供

桃園近2周連日下雨，終於在今日些微放晴，不過車流量大的台61線路面卻出現坑洞情形，第一養護工程處自21日起安排工程人員採用高性能瀝美土臨時修補，並在夜間採取局部封路措施，待雨停後將會將輪流封閉草漯至永安路段，預計明日中午完工。

有民眾反應台61路面坑洞造成行車不便，不過因近日連日降雨，一工處表示，無法採用刨除重鋪方式，故自21日起，每日工程人員採用高性能瀝鎂土臨時填補，又避免跳料情形，22日起，夜間採取局部封路措施，將各破損處填補並採用鐵輪滾壓機加強夯實避免脫落。

一工處中壢段已排定工班，自傍晚6時起，將輪流封閉草漯至永安路段，預計修復面積5200平方公尺，工程預計至明日中午結束；目前針對路面老舊破損較多的路段，包括觀音路段南下、桃科路段，已發包擇要路段的刨除加封工程，預計3月開工，將先就觀音局部路段全面加封，預計清明假期前施工完成，而桃科路段含部分路基軟弱沈陷路段以混凝土板改善，預計7月底前改善完成。

一工處指出，未來在路面龜裂時即辦理方正刨除修復作業，避免連續降雨時形成坑洞，又因瀝青鋪設需在路面乾燥情況下方得施工，僅能緊急填補，造成惡性循環。

一工處提醒，相關道路行車資訊請隨時收聽廣播、並注意資訊可變看板所示交通管制訊息，民眾查詢最新路況，可利用公路總局省道即時交通資訊網。

台61路面受損路段預計明日中午前全數完工。圖／第一養護工程處提供
台61路面受損路段預計明日中午前全數完工。圖／第一養護工程處提供

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