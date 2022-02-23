苗栗消費500元抽大獎倒數 週末加碼扭蛋機快閃

「苗栗旅遊節」單筆消費滿新台幣500元抽千萬獎項活動，登錄發票期限將於28日截止。苗栗縣政府今天表示，週末將於南庄、頭份舉辦大型扭蛋機快閃活動，刺激最後1波消費。

苗栗縣政府拚秋冬旅遊商機，推出「苗栗旅遊節」抽獎活動，憑民國110年10月8日至111年2月28日縣內觀光旅宿店家單筆消費滿500元發票或收據，即可上網登錄參加抽獎，獎項除有萬元現金、住宿券、iPhone手機等，還有休旅車，總價值達新台幣千萬元。

苗栗縣政府文化觀光局今天發布訊息表示，登錄發票將於28日截止，為刺激登錄發票前最後1波消費，本週末將加碼舉辦「大型扭蛋機」快閃活動，分別於26日在南庄遊客中心、27日在頭份尚順育樂世界空橋下廣場登場。

文觀局指出，只要在縣內合法稅籍登記商家或住宿當日單筆消費滿500元收據或發票，或於快閃活動現場市集內每消費50元蓋1個章，集滿10個章消費滿500元，即可排隊轉扭蛋1次，有機會獲得泡湯券等禮品，現場還安排精彩藝文團體表演，以及在地文創、手作、農產品市集共同展售。

苗栗縣文觀局長林彥甫指出，苗栗旅遊節登錄發票目前總額已達6億5000萬元，而228連續假期將至，根據交通部觀光局統計，苗栗縣平均訂房率超過7成2，為全台之冠。

他表示，苗栗縣內正值櫻花季及溫泉季，非常適合賞花、泡溫泉，放鬆心情享受在地風光，歡迎民眾到苗栗感受客家風情及山城美景，還能登錄發票抽大獎，詳情可參考「苗栗旅遊節」活動網站。