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連日陰雨沖刷路基流失 桃園馬路坑洞激增難補

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市議員黃婉如今在議會提臨時動議，要求市府相關單位重視路面坑洞問題。記者陳俊智／攝影
桃園市議員黃婉如今在議會提臨時動議，要求市府相關單位重視路面坑洞問題。記者陳俊智／攝影

桃園近日陰雨不斷，雨水沖刷路基流失，許多道路出現坑洞，致生行車安全。桃園市養工處17日至23日共接獲652件路不平陳情案，雖第一時間派員搶修，但由於雨勢不斷，修補效果不佳，沒過多久問題又重演，有賴天氣放晴加強檢修。

桃園市議員黃婉如表示，近日雨勢造成馬路坑坑洞洞，路面不平令民眾怨聲載道，甚至有人因此跌倒受傷；她今天在市議會提臨時動議，要求相關單位盡快安排巡修，也趁雨勢未歇巡查積水路面，研議改善辦法。

桃園市養工處表示，連日雨勢確實有可能造成路基流失，進而衍生出大小不一的坑洞，最近一周民眾陳情加上道路巡檢所發現的坑洞共有652處，其中有12處屬公路總局管轄、135處為區公所權責，其他坑洞養工處均第一時間派人搶修，只是雨天瀝青黏著效果差，補好之後，仍有可能因為雨勢或車輛頻繁經過又重演。

養工處不諱言2月截至目前的坑洞總數已比1月多4成，但也無奈連日陰雨導致搶修工作事倍功半。

黃婉如盼相關單位待天氣放晴趕快修補，維護用路人安全。對此，養工處表示近日搶修的坑洞均有標記，待天氣放晴後，會再次巡查，另施工程將洞補平。

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