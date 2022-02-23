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中壢下內定區域3月起增客運路線166 經內壢及中壢公所

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園自3月1日起至5月31日止，試辦新增市區客運路線166「下內定-中壢區公所（經內壢）」。圖／交通局提供
桃園自3月1日起至5月31日止，試辦新增市區客運路線166「下內定-中壢區公所（經內壢）」。圖／交通局提供

桃園中壢區下內定附近約有上萬位居民，為服務下內定往返中壢區公所民眾搭乘大眾運輸工具，桃園自3月1日起至5月31日止，試辦新增市區客運路線166「下內定-中壢區公所（經內壢）」；平假日皆有行駛，收費方始採里程計費，期滿再視載客績效檢討調整。

桃市府交通局長劉慶豐表示，166客運路線由亞通客運公司提供服務，路線總里程約19.4公里，試辦期間平假日皆有行駛，平日往返16班次，假日往返14班次，採固定班次發車，收費方式採里程計費，全程票價為26元、半票13元，並享有持市民卡乘車買一送一優惠。

劉慶豐指出，由於下內定地區現況無公車路線經內壢至中壢市區，故規劃3個月試辦中型巴士166客運路線，由中興路二段35巷口發車，行經下內定、紫竹林觀音寺、忠孝黃昏市場、內壢火車站、內壢國中、中壢工業區、新街國小、中壢區公所等據點，可解決下內定、內壢居民通勤、通學、購物往返工業區、學校、市場及中壢市區需求。

詳細路線資訊可至桃園市公車動態資訊系統網站查詢https://ebus.tycg.gov.tw/ebus/，建議民眾出門前可先至桃園市公車動態資訊系統網頁或下載官方「桃園公車」APP查詢公車預估到站時間，以節省候車時間。

166客運路線由中壢區中興路二段35巷口發車至中壢區公所等據點。圖／交通局提供
166客運路線由中壢區中興路二段35巷口發車至中壢區公所等據點。圖／交通局提供
166客運路線試辦期間平假日皆有行駛，平日往返16班次，假日往返14班次。圖／交通局提供
166客運路線試辦期間平假日皆有行駛，平日往返16班次，假日往返14班次。圖／交通局提供

桃園 公車 火車站

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