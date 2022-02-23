桃園區新區長：大挑戰 蘆竹子弟升區長：讓建設有感

桃園市長鄭文燦今天下午先後前往桃園區、蘆竹區公所主持新任區長交接、宣誓就職，對於桃園區，鄭文燦表示升格後，多項建設陸續開展，促進各行政區蓬勃發展，桃園區人口近46萬人，區政業務繁重，他特別感謝卸任的陳玉明區長任內和公所團隊締造許多佳績，成為首善區，期許新任洪清淵區長能經營得更好。

鄭文燦也肯定蘆竹區卸任區長蔡志揚（轉任參議）擔任區長期間，為蘆竹區政工作盡心盡力，工作績效卓著。新任區長蔡世志曾任市府民政局科長、蘆竹區公所主任秘書等職務，嫻熟民政業務，尤其在蘆竹區公所主秘期間，協助推展工作獲鄉親的肯定，期許接任區長後能整合南崁公有零售市場、蘆竹警分局，與規劃嶄新的蘆竹行政園區，讓蘆竹成為幸福生活圈。

他說，桃園區可稱得上是「天下第一區」，包含宜蘭、花蓮、台東、基隆、新竹、澎湖、馬祖、金門等縣市人口數都比桃園區少。卸任的陳玉明區長從事公職超過30年，曾擔任改制前中壢市公所主秘及八德區長等職務，通達、幹練、正派的風格帶領桃園區公所團隊獲得許多獎項肯定。

鄭文燦強調陳玉明轉任民政局副局長，盼借助他豐富閱歷協助民政局推展業務；另外，洪清淵區長在桃園升格後就擔任觀音區長，兼具豐富的區里治理經驗及土木工程技術專業，個性謙和，相信他可以很快就能融入桃園區公所團隊，與市府齊心建設桃園區。

洪清淵表示，桃園區無論人口數、產業發展程度等與觀音區大不相同，調任桃園區長對他是人生一大挑戰。陳玉明說他擔任桃園區長2年8個月，獲市長、市議員、公所同仁及里長團隊的支持與協助，未來將持續在民政局作崗位上全力以赴。