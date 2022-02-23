遠百竹北周邊塞車問題未解 民代要求縣府應通盤檢討

遠百竹北自從1月試營運以來，已經成為新竹縣熱門景點，每到晚間、假日等尖峰時刻，更是造成周邊道路如莊敬北路、光明六路大塞車，還回堵好幾個路口，造成交通幾近打結，有民代就要求縣府應該重新通盤檢討交通規畫，否則竹北交流道、遠百竹北周邊交通問題，將會持續對居民造成困擾。

縣議員林禹佑就指出，遠百竹北周邊交通已成大問題，時常排隊進入遠百竹北停車的車輛都回堵數百公尺，甚至有出現塞到自強南路的情況，罪魁禍首恐怕是停車場出入口設置及動線規畫不夠完善，使得交通大打結。

他指出，不少缺乏公德心的用路人，都會刻意在勝利二路迴轉，插隊進入停車場，不僅引發後方排隊車輛不滿，也因迴轉的動作影響勝利二路往來車流，因此建議應該禁止車輛於勝利二路與莊敬北路口迴轉，同時在勝利二路雙黃線上安裝黃色軟桿，避免車輛違規跨越。

林禹佑也要求縣府，應該塗銷莊敬北路台大竹北校區一側的全部停車格，因為現行只有2線車道，不過不少車輛因為欲左轉勝利二路進遠百竹北，使得莊敬北路往竹北交流道方向時常僅剩1車道造成回堵，建議縣府能塗銷停車格增加1線車道來紓緩車流。

還有不少民眾，逛百貨公司也要省停車費，直接將車輛停放在遠百竹北往新竹縣第二運動場的莊敬一路旁的白線內，但也出現長期占用或隨意亂停機車的情況，林禹佑也建議乾脆畫設汽機車停車格，來解決隨意停車亂象。

縣府則回應，已經邀集各相關單位要進行開會研議，針對遠百竹北周邊交通進行規畫檢討，同時也會與竹北市公所一同配合改善，將會優先解決機車臨停問題，但也建議民眾有停車需求，可以考慮直接停放於遠百竹北立體停車場內。