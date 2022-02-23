校園巡迴演講開跑 林智堅首站返母校竹東高中

新竹市長林智堅今天起啟動「講出來！小智返校日」新竹校園巡迴演講，首站返回母校竹東高中，回應學生大哉問「蓋了幾座公園」、「大新竹合併竹東高中補助會不會增加」，還爆料他當年初戀就是在竹東高中，並鼓勵年輕學子「開始就能改變！一定要充滿夢想與熱情，才能逐夢踏實。」

「講出來！小智返校日」新竹校園巡迴演講採校園風神榜大聲公方式，今天有學生問林智堅大新竹合併後竹東高中補助會不會變多？林智堅回應「一定會變多！」有學生問林高中有談戀愛嗎？林智堅回應，初戀就是在竹東高中。

還有學生提問林智堅蓋了幾座公園？林智堅則笑問「那你們喜歡我蓋的公園嗎？」台下學生也大聲回應「喜歡！」他也強調，「只要市民有需要、會一直蓋下去。」

接著，林智堅以輕鬆方式展開演講，並以年輕人關注的戀愛話題切入，分享「市長版約會勝地」，包括竹市的護城河、隆恩圳、波光市集、新竹公園、孔廟廣場、東門城廣場、幸福盒子等地，這些地方都是他上任後透過設計力導入公共建設、推動改造的成果。

除了市政成果，林智堅也分享上任七年來心路歷程，從2015年第一次遠見雜誌評比縣市長滿意度全台最後一名，到後來他邀請優秀建築師參與市政建設，透過設計力導入公共建設，完成新竹市立動物園改造，在新竹東門城舉辦光雕展演等。

林智堅表示，他去年提出大新竹合併升格倡議，因半導體產業在新竹非常重要，但過去地方政府對產業了解不夠，他也特地到清大上課，與院士林本堅請益，也推動以軟體為主的竹科X產業園區，促成新竹持續蓬勃發展。

林智堅也分享大新竹塞車日常卻時常困擾著大家，他上任後也提出大新竹輕軌，盼透過大眾運具串聯園區與市區，讓上下班不再壅塞。

林智堅說，1990年時的新竹市長就提出輕軌，30年來卻從未啟動，更成為他心中掛念的建設。上任後爭取到中央經費，並完成輕軌可行性評估研究，現在正在等新竹縣府規畫，大新竹合併升格，讓事權統一、更有效率，更能有足夠預算和經費來蓋輕軌。

學生劉文琳說，今天演講的過程中，林智堅提到兩個重要議題，第一是輕軌建設，因近幾年來，新竹的經濟越來越發達，輕軌的建設也開始被重視，但是須合併升格之後才有足夠的資格和經費；第二是縣市合併，林智堅在去年開始提倡縣市合併，為讓大新竹地區的建設更完善，但如果合併，國立竹東高中就會變成市立，她也好奇補助的經費會不會有所變化。