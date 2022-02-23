楊文科將率「縣政新幹線」下鄉 在各鄉鎮巡迴聽民意

新竹縣府今天宣布，縣長楊文科將從3月開始，將原本縣府主管會議，部分移到新竹縣13鄉鎮市舉行，目的要讓縣府的各局處走出辦公室，當面向地方溝通報告，希望真正展現誠意和行動為地方解決問題。

竹縣府表示，新竹縣轄區幅員大，涵蓋山區、海濱，13鄉鎮市各有特色，有急速發展的都會型市區，也有人口較少的偏鄉，為提升施政效率、貼合地方需求，因此縣長楊文科才決定率「縣政新幹線」列車下鄉。

縣政新幹線指的是讓坐在辦公室的官員們到地方報告施政，楊文科認為只有將所有業務進度直接清楚說明，用大家面對面協調的方式，一改民眾對公務員只會坐在辦公室的刻板印象，找出問題、解決問題，才能夠在未來的施政上，更直線加速前進，就像新幹線列車一樣。

楊文科要求，縣政新幹線列車無論到達每個鄉鎮時，縣府各局處針對與當地有關的所有業務進度都要瞭若指掌，不管是哪些業務在辦理中，或遇到什麼困難，都要和與會的鄉鎮市長、公所、代表會和議員當面溝通清楚。

行政處則說明，目前暫定從3月到9月之間，每周二舉辦的縣府主管會報部分會議移至13鄉鎮市分別舉辦，除依據各鄉鎮在地重點建設主題討論外，所有業務進度也將由縣府局處向鄉鎮長、公所承辦、代表會說明。

楊文科也指示縣府團隊做足準備，各局處務必清查手上與13鄉鎮市相關的業務，確實管控每個案子的進度，他下令「直接去找鄉鎮市，全力協助來做，真正展現誠意和行動幫地方解決問題，難題再多也要一一克服」。