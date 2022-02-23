快訊

14歲碰毒物患帕金森氏症 左腦萎縮詹雅雯再爆內幕

台灣擬對俄羅斯祭半導體制裁？外交部回應了

楊文科將率「縣政新幹線」下鄉 在各鄉鎮巡迴聽民意

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
楊文科日前至關西鎮視察地方建設，接下來幾個月也都將率縣府團隊下鄉，與地方面對面開會討論施政方向。圖／縣府提供
楊文科日前至關西鎮視察地方建設，接下來幾個月也都將率縣府團隊下鄉，與地方面對面開會討論施政方向。圖／縣府提供

新竹縣府今天宣布，縣長楊文科將從3月開始，將原本縣府主管會議，部分移到新竹縣13鄉鎮市舉行，目的要讓縣府的各局處走出辦公室，當面向地方溝通報告，希望真正展現誠意和行動為地方解決問題。

竹縣府表示，新竹縣轄區幅員大，涵蓋山區、海濱，13鄉鎮市各有特色，有急速發展的都會型市區，也有人口較少的偏鄉，為提升施政效率、貼合地方需求，因此縣長楊文科才決定率「縣政新幹線」列車下鄉。

縣政新幹線指的是讓坐在辦公室的官員們到地方報告施政，楊文科認為只有將所有業務進度直接清楚說明，用大家面對面協調的方式，一改民眾對公務員只會坐在辦公室的刻板印象，找出問題、解決問題，才能夠在未來的施政上，更直線加速前進，就像新幹線列車一樣。

楊文科要求，縣政新幹線列車無論到達每個鄉鎮時，縣府各局處針對與當地有關的所有業務進度都要瞭若指掌，不管是哪些業務在辦理中，或遇到什麼困難，都要和與會的鄉鎮市長、公所、代表會和議員當面溝通清楚。

行政處則說明，目前暫定從3月到9月之間，每周二舉辦的縣府主管會報部分會議移至13鄉鎮市分別舉辦，除依據各鄉鎮在地重點建設主題討論外，所有業務進度也將由縣府局處向鄉鎮長、公所承辦、代表會說明。

楊文科也指示縣府團隊做足準備，各局處務必清查手上與13鄉鎮市相關的業務，確實管控每個案子的進度，他下令「直接去找鄉鎮市，全力協助來做，真正展現誠意和行動幫地方解決問題，難題再多也要一一克服」。

楊文科 新幹線 新竹

延伸閱讀

竹縣斥資8.7億元建總圖書館 今動土預計2024底啟用

竹縣大隘三鄉開隘188年 北埔慈天宮遶境賜福今登場

防疫優先 新竹縣中小學運動會閉門比賽

提升行人安全 竹縣118線、122線增設行人觸動號誌

相關新聞

桃園公車票價凍漲 議員：增加班次路線才是重點

桃園市區汽車客運審議委員會去年決議，公車基本里程起程票價由18元調整為20元，但為提高公車搭乘率，市府宣布公車票價凍漲維...

中壢下內定區域3月起增客運路線166 經內壢及中壢公所

桃園中壢區下內定附近約有上萬位居民，為服務下內定往返中壢區公所民眾搭乘大眾運輸工具，桃園自3月1日起至5月31日止，試辦...

校園巡迴演講開跑 林智堅首站返母校竹東高中

新竹市長林智堅今天起啟動「講出來！小智返校日」新竹校園巡迴演講，首站返回母校竹東高中，回應學生大哉問「蓋了幾座公園」、「...

楊文科將率「縣政新幹線」下鄉 在各鄉鎮巡迴聽民意

新竹縣府今天宣布，縣長楊文科將從3月開始，將原本縣府主管會議，部分移到新竹縣13鄉鎮市舉行，目的要讓縣府的各局處走出辦公...

桃園公車基本票價18元變20元 市府宣布凍漲

桃園市區汽車客運審議委員會2月14日決議公車基本里程票假從18元調高到20元，但因應疫情，為了維持公車使用率，市府決定凍...

桃園好市乘雙券再加碼 1萬份「200換2000」3月開抽

桃園市政府今天加碼推出1萬份好市乘雙券，中獎者能以200元紙本五倍券兌換2000元的好市乘雙券，將於3月4日至13日開放...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。