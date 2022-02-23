扶輪傳愛 後龍、大湖、泰安啟動2000人免費BC肝篩檢

苗栗縣衛生局與大千綜合醫院及苗栗扶輪社等單位合作，將在後龍、大湖、泰安3個C肝風險潛勢達5級的鄉鎮，辦理20歲以上民眾免費B、C型肝炎篩檢，篩檢名額共2000人，縣府上午舉辦消除C肝啟動記者會，呼籲符合資格的鄉親參加，大家一起來顧肝。

衛生局長張蕊仙表示，B、C肝炎是造成慢性肝病與肝癌死亡的主要原因，感染B、C肝炎後，每4人會有1人變成肝硬化，肝硬化後，每20人會有1人併發肝癌，然而大部分肝病並 無明顯症狀，發現通常為時已晚，導致治療效果不佳，希望透過這次篩檢，讓肝病患者能早期發現、早期治療，提高肝病治癒率。

大千綜合醫院院長徐千剛表示，許多病人都是在發生肝硬化併發症或肝癌時，才知自己有C型肝炎。過去C肝病人多使用干擾素治療，副作用較大、治療時間長，治癒率約70-85%，讓不少病人怯步，現在的C肝全口服新藥療法副作用小、治療時間短、治癒率高，加上健保給付，減輕病人不少負擔。2018至2021年，在大千接受治療的病人超過800人，治癒率高達98%。只要病友按時服藥並配合醫師定期追蹤，很快就能將C肝消除。

這次篩檢由多個扶輪社集結社會愛心資源投入辦理，包括苗栗、中壢南區、竹南、苗栗東南、竹南千禧、苗栗東北、苗栗向陽、苗栗群星、苗栗桐花扶輪社及日本三島西、日本多治見西扶輪社、國際扶輪3501及日本2620地區。