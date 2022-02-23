桃復興角板山形象字樣磁磚鋪面易滑 已刨除重新施作

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園復興區澤仁里形象商圈於中正路上施作印有角板山字樣的防滑磁磚鋪面，防滑效果磨損。記者翁唯真／翻攝
桃園復興區澤仁里形象商圈於中正路上施作印有角板山字樣的防滑磁磚鋪面，防滑效果磨損。記者翁唯真／翻攝

桃園復興區澤仁里形象商圈於中正路上施作印有角板山字樣的防滑磁磚鋪面，不料近期連日大雨，有民眾表示，駕駛汽機車路過容易打滑，希望相關單位能協助處理；復興區長游正英指出，磁磚防滑功能有磨損趨勢，已請廠商於26日前改善完成，讓民眾228連假能安心出遊。

游正英角板山字樣防滑磁磚鋪面於2019年，由復興區公所及澤仁里形象商圈開始規劃設計討論，同意通過後於2020年執行發包施作同年完工，設計公司當時有考量道路使用安全問題，於中正路上三角區設置路面形象並用防滑瓷磚鋪設，經繁多的車來過往已使防滑效益遂日遞減，加上連日大雨路滑有摔車事件發生。

區公所經當地居民及臉書網友反應後，為維護安全民眾行車安全，公所相關單位及設計公司討論研擬，將增加路面的防滑阻力為首要工作，目前已將中央角板山圓形字樣鋪面刨除，廠商將於本月26日前改善完成迎接連續假期間及往後用路人的安全。

桃園復興區澤仁里形象商圈於中正路上施作印有角板山字樣的防滑磁磚鋪面，現已刨除重新施作。圖／復興區公所提供
桃園復興區澤仁里形象商圈於中正路上施作印有角板山字樣的防滑磁磚鋪面，現已刨除重新施作。圖／復興區公所提供

角板山

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