桃園公車票價凍漲 議員：增加班次路線才是重點

桃園市區汽車客運審議委員會去年決議，公車基本里程起程票價由18元調整為20元，但為提高公車搭乘率，市府宣布公車票價凍漲維持18元，另編列經費替駕駛每月加薪6000元。在近期漲價潮下，有市民為此叫好，不過議員則認為市府應思考增加班次、路線，有「穩定不遲到」的大眾運輸，才能吸引民眾搭乘。

因應疫情，桃園市交通局今宣布，每年將編列2.63億元預算補貼客運業者，由市府吸收公車凍漲差額，業者則須從票差補貼款中每月提撥駕駛員2000元薪資補助。

市長鄭文燦表示，疫情期間乘客多選擇搭乘小客車，公車駕駛也出現高離職潮，造成業者人力調度困難，並導致交通幹線壅塞，因此市府動用第二預備金編列4320萬元經費，補貼桃園每位駕駛每月4000元，再加上票差補貼2000元，駕駛每月可加薪6000元。

民眾蔡太太認為，近期萬物飛漲，公車票價如果可以維持，也算是小確幸。上班族王先生則認為，公車票價凍漲2元，其實影響不大，在節省時間的考量下，基本上還是以開車為主。

議員舒翠玲、牛煦庭表示，司機加薪立意良善，但仍杯水車薪，事實上桃園公車最主要的問題是「班次和路線」而不是票價，凍漲確實能止住民怨，但無法提升品質，市府應該思考如何增加班次、路線，只要上述2者到位，就算票價上漲，也還是比自己開車便宜，這樣對開車族才有誘因。

牛煦庭說，若要增加班次路線，僅投入2億多經費是不夠的，尤其雙北的公共汽車預算，每年是桃園的10倍，市府若有心投資桃園的大眾運輸，起碼要增編10億以上才有誠意，而公車司機待遇也應全國通盤檢討，大量挹注資源才有機會解決。