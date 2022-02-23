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228連假到新竹縣賞花 竹東櫻花、尖石金盞花海爭艷
新竹縣228連假推出賞花行程，除了為人熟知的竹東河濱公園2公里櫻花小徑，還有尖石鄉那羅部落金盞花海，且公所各自推出不同活動要吸引遊客，來到現場不僅能賞花，還有手作DIY體驗，更有飄香美食，要讓遊客留下難得回憶。
竹東鎮公所表示，今年櫻花季除了沿著台68線高架橋下櫻花步道，26日還舉辦賞櫻健行，當天現場更有春櫻市集，集結許多在地特色美食攤位，也有供親子同樂的手作體驗，現場也有樂團、魔術等表演。
尖石鄉那羅部落則有金盞花花海，到4月底前每個周末舉辦「金盞花季山裏花見」活動，除了賞花，遊客還能手作金盞花香皂、花圈，更有金盞花美食。
農業處副處長傅琦媺表示，縣府與橫山地區農會從2011年開始推廣種植金盞花，近年那羅部落也利用香草、金盞花作物，制作保養用的純露及茶包，花海特色則已成為尖石鄉除了司馬庫斯櫻花季外必來的景點。
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