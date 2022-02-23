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桃園公車基本票價18元變20元 市府宣布凍漲

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市區汽車客運審議委員會決議公車基本票價從18元漲到20元。桃園市政府今宣布凍漲，差額由市府編列票價補貼預算支應，而業者須從票價補貼撥款替司機們加薪。示意圖／本報資料照片
桃園市區汽車客運審議委員會決議公車基本票價從18元漲到20元。桃園市政府今宣布凍漲，差額由市府編列票價補貼預算支應，而業者須從票價補貼撥款替司機們加薪。示意圖／本報資料照片

桃園市區汽車客運審議委員會2月14日決議公車基本里程票假從18元調高到20元，但因應疫情，為了維持公車使用率，市府決定凍漲，2元票價差額由市府預算吸收。另外，避免差額補助全進客運業者口袋，市府也要求業者必須運用補助款幫司機加薪2千元，另動用第二預備金加發司機薪資補貼4千元元，預計全市將有829名司機受惠。

桃園市長鄭文燦表示，觀察近期運輸趨勢，民眾多選擇搭乘小客車，公車行業也受疫情影響，出現高離職潮的駕駛荒，造成業者人力調度困難，也衍生交通幹線壅塞的惡性循環。

桃園市交通局長劉慶豐表示，新冠肺炎疫情影響，民眾為了避免群聚感染，使用大眾運輸的頻率減少，公車運量一度雪崩式下滑，不少司機因為公車減班收入減少，紛紛求去。雖然最近運量恢復到以往7成，公車班次恢復9成，但不少人現階段工作穩定，回來開公車的意願不高。

劉慶豐說，公車司機人數關乎市區大眾運輸整體運能，與民眾生活息息相關，業者人力調度困難會衍生交通幹線壅塞，長久下來，恐成惡性循環。雖然審議委員會決議調高基本里程票價，但考量疫情衝擊整個大環境，經濟尚未完全復甦，因此決定凍漲，票價差額由市府預算補助，且今年度預算2.63億元已核定通過。

交通局指出，票差補貼預算2.63億元除了支應凍漲差額，以往軍警、學生及65歲以上長者乘車半價優惠由業者自行吸收票價成本，未來半價優惠的差額也將運用這筆錢支應，補助辦法將回溯到今年1月，預計會持續到二級警戒解除。

市府編列大筆預算補助運輸業者，但為了避免錢只進到業者口袋，因此補助設有但書，客運業者必須每月從票差補貼款提撥司機每人每月2千元薪資補助，並提高公車設施設備妥善率。

另外，市府也與運用第二預備金編列4320萬元，再給市區客運（含幸福巴士）司機每月4千元薪資補貼，初估全市9家客運業者將有829名司機受惠，希望藉此協助業者招募、留住人才，穩定桃園大眾運輸量能。

桃園 疫情

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