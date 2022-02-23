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桃園好市乘雙券再加碼 1萬份「200換2000」3月開抽

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市政府今天加碼推出1萬份好市乘雙券，中獎者能以200元紙本五倍券兌換2000元的好市乘雙券。本報資料照
桃園市政府今天加碼推出1萬份好市乘雙券，中獎者能以200元紙本五倍券兌換2000元的好市乘雙券。本報資料照

桃園市政府今天加碼推出1萬份好市乘雙券，中獎者能以200元紙本五倍券兌換2000元的好市乘雙券，將於3月4日至13日開放登記，上一波已登記的近120萬人免登記繼續抽，預計14日抽籤、15日領券，總計2波振興效果會超過2.1億元。

桃園去年10月搭配中央五倍券推出23.3萬份「桃園好市乘雙券」，中獎者可以紙本五倍券面額兌換放大版的「桃園好市乘雙券」，獎項包括200元換400元、500元換1000元、1000元換2000元、5000元換12000元。最後總計取券18萬5734份、取券率79.71％；市府預估最後兌付金額將達1億7457萬元，截至18日為止，已兌付1億1709萬元，兌付率為67％。

桃園市長鄭文燦表示，「200元換2000元」活動原預定去年底推出，但因疫情攪局暫停，今天才宣布重啟，2波好市乘雙券估計可帶來超過2.1億元商機。

經發局長郭裕信表示，桃園好市乘雙券活動反應熱烈，因此以剩餘經費再推出「十倍幸福．萬人有福」第2波加碼活動，全國民眾不限年齡，皆可於3月4日至13日至桃園好市乘雙券官網登記抽籤，而先前已於桃園好市乘雙券官網登記過的民眾約119萬人，則不須再登記，可直接參加抽籤。

經發局表示，桃園好市乘雙券使用範圍比照五倍券適用範圍，包括市場、夜市、觀光工廠、休閒農場、旅宿業、百貨公司及合法登記店家等皆可使用，使用期限到4月30日，鼓勵親子在4月底使用期限前，趁著兒童節連假到桃園觀光工廠及休閒農場小旅行；店家則可至桃園76處農漁會及93間郵局兌現，兌付期限為6月30日。

桃園 觀光工廠 疫情

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