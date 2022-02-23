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桃園好市乘雙券加碼 搶五倍券截止消費熱潮

中央社 / 桃園23日電

桃園市長鄭文燦今天宣布，推出桃園好市乘雙券第二波加碼活動「十倍幸福．萬人有福」，中籤者能以200元的紙本振興五倍券兌換2000元的桃園好市乘雙券，限量1萬份。

鄭文燦主持市政會議，聽取經濟發展局專題報告後表示，市府去年搭配中央振興五倍券推出桃園好市乘雙券，因具有7-11取券便利、獎項面額豐富、店家兌付簡單3大特點，到去年底止，總取券達18萬5734份，取券率近80%、店家兌付率截至2月18日也達67%，振興成效良好。

鄭文燦宣布再推出第二波加碼活動，提供桃園好市乘雙券1萬份，中籤者能以200元紙本振興五倍券兌換2000元桃園好市乘雙券，3月4日至13日開放登記，14日抽籤後，15日至30日可於7-11超商領券，使用期限至4月30日止，可望於振興五倍券使用截止日前，再帶動一波消費熱潮。

經濟發展局長郭裕信表示，桃園好市乘雙券活動反應熱烈，因此以剩餘經費推出第二波加碼活動，全國民眾不限年齡，都可於3月4日至13日到桃園好市乘雙券官網登記抽籤，先前已登記的民眾不須再次登記，可直接參加抽籤。

郭裕信說，「十倍幸福．萬人有福」提供兌換的桃園好市乘雙券面額包含100元及500元2種，在市場攤商或百貨賣場都很好用，可兼顧大小商家，領到好市乘雙券的民眾可使用到4月30日，店家則可持續兌付至6月30日。

桃園 鄭文燦

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