孝勢村集會所興建一波三折 居民只盼這次能順利落成

湖口鄉孝勢村集會所的興建延宕多年，原本8年前就曾選址王爺壟重劃區並且開始動工興建，卻不料因鄉長換人做，竟導致計畫改變，工程中途夭折，經過地方多年爭取，終於改在湖口鄉舊圖書館原址重新規畫，卻又遇上疫情導致計畫延宕，今天上午才順利動工，地方民眾都盼這次能真的落成，別再成為一場空。

孝勢村全村不到0.1平方公里，村界邊長最短甚至僅250公尺，卻住了上千人口，過去長期以來都苦無屬於自己村的活動中心，每當要開村民大會或活動，都必須向鄰村商借，讓村民都備感有寄人籬下之感，多年以來不斷奔走爭取。

當地居民表示，孝勢村正位於湖口車站前最熱鬧的商圈，人口建築十分密集，雖然地方爭取集會所多年，但公所都找不到土地興建，因此幾年前才會妥協，願意蓋在鄰村，沒想到後來也沒蓋成。

據了解，原本孝勢村集會所在王爺壟重劃區的工程計畫都已完成規畫設計，由縣府辦理區段徵收取得的公共設施用地，還在2014年11月10日大張旗鼓舉辦動土典禮，不過湖口鄉長的棒子由張春鳳交接給林志華後，集會所的工程突然又銷聲匿跡，沒有了下文。

湖口鄉公所主秘陳能鎬表示，孝勢村過去都沒有集會所，但他也未曾聽聞有要蓋在王爺壟的計畫，他解釋，王爺壟重劃區是屬於中正村，所以鄉公所並沒有要將孝勢村集會所蓋在該處的計畫，可是地方民眾都表示，幾年前確實有動土一事。

不過自從位於孝勢村的湖口鄉舊圖書館遷建後，孝勢村民又看到希望，經過四處奔走後，終於爭取到利用舊圖書館原址興建集會所，雖然土地面積僅126坪，但村民都說有總比沒有好。

孝勢村集會所預計興建為3層樓建築，除了有活動中心，還將設有簡易休憩設施及體健設施，讓人口密集的孝勢村終於有處空間能讓居民活動，未來也能用作地方社團、村民聚會，或是選舉活動使用，而不用再跑去鄰村。