桃園各社區據點3月將開放 樂齡中心陸續開大型空間課程

桃園今年年初受疫情肆虐嚴重，許多去樂齡中心上課的長著們也因此害怕疫情不敢上課，不過桃市府今宣布3月1日起失智社區服務據點、市民活動中心、社區照顧關懷據點等場所將可恢復使用，中壢樂齡學習中心指出，目前已陸續有長者報名上課，但人還是偏少；不過也有其他樂齡中心表示受到的影響較小。

桃園市包括失智社區服務據點、市民活動中心、社區照顧關懷據點、原住民文化健康站、親子館等場所，今年1月起全面暫停服務，因應疫情監測期逐漸期滿，市府規劃於3月1日完成各場所的防疫檢核後恢復相關服務。

中壢樂齡學習中心表示，樂齡中心加長青學苑等總共有146個班，不過不到一半會開課，許多長者及其家人仍會擔心，尤其像是需要大空間的排舞、課程歌唱課程，因借不到市民活動中心因此無法開課，不過3月1日即將開放，相信熱門課程會吸引長者前來報名。

平鎮樂齡學習中心指出，3月1日新的一期將會開課，基本上18個班都能開設，不過以往上課都算穩定，疫情爆發時受到影響較小；龍潭樂齡學習中心表示，一直都照教育部的規定授課，新一期課程2月16日就已開始開設，大部分的長者還是偏好實體上課，不過可以觀察到有一群長者對於線上授課方式感到更有興趣及便利。