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提升30處環教場所使用率 桃市推獎勵計劃

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市環保局推出「桃園市各級學校環境教育獎勵計畫」，鼓勵國中小、公私立幼兒園以班級為單位，到全市30處環境教育場所學習。圖／桃園市環保局提供
桃園市環保局推出「桃園市各級學校環境教育獎勵計畫」，鼓勵國中小、公私立幼兒園以班級為單位，到全市30處環境教育場所學習。圖／桃園市環保局提供

桃園近年積極推動環境教育，30處環境教育場所居全國之冠，環保局今年推出「桃園市各級學校環境教育獎勵計畫」，鼓勵國中小、公私立幼兒園以班級為單位，到全市30處環境教育場所學習，將視學校達成率選出特優、優等及甲等頒發獎金。

環保局長呂理德指出，這項計畫除了可以增進師生體驗環境教育，更希望提升桃園市30處環境教育場所使用率。

環保局長呂理德表示，桃園市近年推動環境教育成效卓越，今年環保局將補助學校至環境教育場所約1000場次、環境教育宣導團1150場次，總場次達2100場以上，期望讓環教種子老師深入校園，也讓學童戶外學習，落實環保。

環保局表示，計畫目標主要對象為桃園市國中小及公私立幼兒園師生，凡學校自評分數達70分以上，即可推薦或自薦參加評比，後續遴選出國中小各1名特優獎、各9名優等獎、各20名甲等獎，另頒發獎金特優3萬元、優等1萬5000元、甲等5000元，如獲選特優獎，主辦人員及協辦人員可獲得嘉獎1次。

環保局也表示，幼兒園所只要報名參與新屋農博環境教育園區遊園活動評比，即可獲得獎狀，呼籲桃園市各級學校一同參與環境教育獎勵計畫。

桃園市環保局推出「桃園市各級學校環境教育獎勵計畫」，鼓勵國中小、公私立幼兒園以班級為單位，到全市30處環境教育場所學習。圖／桃園市環保局提供
桃園市環保局推出「桃園市各級學校環境教育獎勵計畫」，鼓勵國中小、公私立幼兒園以班級為單位，到全市30處環境教育場所學習。圖／桃園市環保局提供

桃園 幼兒園

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