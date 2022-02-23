寒流侵襲 竹市危險熱水器低收戶可申請萬元全額補助

近期氣溫驟降，民眾為保暖常緊閉門窗使室內通風不良，若錯將屋外式熱水器安裝於室內，恐發生一氧化碳中毒！新竹市府指出，今年持續推動「低收家戶燃氣熱水器遷移或更換」專案，低收家戶補助專案最高1萬元，今年30戶補助名額中尚有名額，若家中室內安裝的熱水器型式錯誤，一定要趕快申請補助更換。

「一氧化碳無色無味，非常危險」市長林智堅表示，竹市因九降風強有「風城」稱號，民眾在冬季時常關閉門窗保暖，竹市仍有許多瓦斯熱水器列3級狀態的高危險住戶未更換熱水器，一旦通風不夠，就有一氧化碳中毒的可能，醒市民要留心注意。

消防局長李世恭說，去年全國發生居家使用熱水器一氧化碳中毒案件共45件，造成5人死亡。為徹底解決該問題，消防局多年來進行家戶訪視，發現許多民眾熱水器雖裝置在陽台，卻加裝採光罩防風，原本室外空間變成密閉空間，加上晾曬衣物，容易通風不足，造成一氧化碳中毒，根本解決之道是遷移或更換強制排氣熱水器。

李世恭說明，以往熱水器補助金額為3000元，對於一般民眾不無小補，但對於低收家戶卻需再自付7至8000元才能更新成強制排氣熱水器，往往受限於經濟不寬裕而放棄申請，為有效改善低收家戶的危險情形，竹市研議後推動「低收家戶熱水器補助專案」，自2019年起至去年已補助43戶，今年已有16戶提出申請，成效良好。也提醒市民對家中瓦斯熱水器安裝環境有疑慮，可洽消防分隊進行居家訪視，經訪視確有中毒潛勢即能申請熱水器遷移或更換補助。