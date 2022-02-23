快訊

俄軍衝刺30公里：烏克蘭才急令「後備軍人動員」？

普亭幫烏東分離分子「獨立建國」 川普大讚「天才」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

寒流侵襲 竹市危險熱水器低收戶可申請萬元全額補助

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
消防局協助檢視民眾家中熱水器裝設情形。圖／市府提供
消防局協助檢視民眾家中熱水器裝設情形。圖／市府提供

近期氣溫驟降，民眾為保暖常緊閉門窗使室內通風不良，若錯將屋外式熱水器安裝於室內，恐發生一氧化碳中毒！新竹市府指出，今年持續推動「低收家戶燃氣熱水器遷移或更換」專案，低收家戶補助專案最高1萬元，今年30戶補助名額中尚有名額，若家中室內安裝的熱水器型式錯誤，一定要趕快申請補助更換。

「一氧化碳無色無味，非常危險」市長林智堅表示，竹市因九降風強有「風城」稱號，民眾在冬季時常關閉門窗保暖，竹市仍有許多瓦斯熱水器列3級狀態的高危險住戶未更換熱水器，一旦通風不夠，就有一氧化碳中毒的可能，醒市民要留心注意。

消防局長李世恭說，去年全國發生居家使用熱水器一氧化碳中毒案件共45件，造成5人死亡。為徹底解決該問題，消防局多年來進行家戶訪視，發現許多民眾熱水器雖裝置在陽台，卻加裝採光罩防風，原本室外空間變成密閉空間，加上晾曬衣物，容易通風不足，造成一氧化碳中毒，根本解決之道是遷移或更換強制排氣熱水器。

李世恭說明，以往熱水器補助金額為3000元，對於一般民眾不無小補，但對於低收家戶卻需再自付7至8000元才能更新成強制排氣熱水器，往往受限於經濟不寬裕而放棄申請，為有效改善低收家戶的危險情形，竹市研議後推動「低收家戶熱水器補助專案」，自2019年起至去年已補助43戶，今年已有16戶提出申請，成效良好。也提醒市民對家中瓦斯熱水器安裝環境有疑慮，可洽消防分隊進行居家訪視，經訪視確有中毒潛勢即能申請熱水器遷移或更換補助。

李世恭指出，消防局今年推出宣導新措施，當氣象預報夜間氣溫低於12度時，消防局會派員至轄內10處如巨城購物中心、大魯閣湳雅廣場等人潮眾多賣場，向民眾宣導使用熱水器注意通風，讓宣導更加落實有成效。

民眾要選對熱水器型式並保持通風。圖／市府提供
民眾要選對熱水器型式並保持通風。圖／市府提供

一氧化碳中毒 保暖

延伸閱讀

撐過入冬最冷寒流 福壽山農場228連假迎接爆炸粉色花海

寒流來襲急診數增 全台至少174人送醫時命危

救護能量再升級 竹市消防獲贈影像式喉頭鏡

竹市馬偕兒醫工程進度達80% 今年正式營運

相關新聞

寒流下雨竹科塞爆 林智堅臉書再提「合併升格蓋輕軌」

近日寒流來襲還帶來雨勢，新竹地區也是陰雨綿綿，讓原本就車流眾多的新竹科學園區的尖峰交通更顯壅塞。市長林智堅今天在臉書發文...

寒流侵襲 竹市危險熱水器低收戶可申請萬元全額補助

近期氣溫驟降，民眾為保暖常緊閉門窗使室內通風不良，若錯將屋外式熱水器安裝於室內，恐發生一氧化碳中毒！新竹市府指出，今年持...

提升30處環教場所使用率 桃市推獎勵計劃

桃園近年積極推動環境教育，30處環境教育場所居全國之冠，環保局今年推出「桃園市各級學校環境教育獎勵計畫」，鼓勵國中小、公...

桃園長者打疫苗可拿禮券+白米 鄭文燦：不論1、2、3劑

桃園市長鄭文燦今天上午主持地方防疫會議表示，為鼓勵65歲以上長者接種疫苗，桃園將在3月1日到3月3日推出專案，長者接種除...

讓舊愛變新歡！新竹市「免廢市集」周末登場

新竹市環保局為讓不用的物品尋覓新主人，26日下午1時30分將在大湳雅公園走道開辦首場「免廢市集‧野餐派對」，民眾只要自備...

228連假景點交管 台61線封閉竹南路段2處平交路口

228和平紀念日3天連續假期將屆，且氣象預報天氣溫暖無雨，苗栗縣警局預估將有大量人潮、車潮湧入縣內著名景點及旅遊區，警方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。