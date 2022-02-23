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連日降雨苗栗大湖草莓水傷嚴重 莓農：心都冷了

中央社 / 苗栗縣23日電

苗栗縣大湖草莓目前正值2期花結果季節，但連日降雨導致草莓遭受水傷，不少果實由紅翻黑，莓農說「心都冷了」。預估接下來產量大減，228假期即使天氣放晴也可能供不應求。

在大湖鄉栽種草莓長達40年的農民陳伸陽，今天一早冒雨前往草莓園，採下一顆顆草莓，卻發現超過一半以上的果實都出現水傷，不是被泡爛、就是發黑，根本不能賣，損壞的程度，連加工廠都可能不收，無法製成加工品。

陳伸陽表示，這幾天連續降雨，草莓因土壤水分過剩遭受水傷後，又缺乏人工採收，所以慢慢轉變成黑色，連高架草莓園也無法倖免，目前又正值2期花結果盛產季節，原本草莓應該又大又甜，如今吃水過多「都爛掉了」，2期果實損失達8成，看到「心都冷了」。

大湖地區農會推廣部主任胡智郎指出，初步估計這波雨勢導致今年草莓總產量損害約5成，雖然中央氣象局天氣預報顯示，明天就開始回暖，但農民反而擔心，因為只要氣溫超過攝氏25度，草莓遭曝曬，損失將更加嚴重，預估228連假即使放晴，大湖地區的草莓可能也會供不應求，只能祈求老天爺保佑。

大湖鄉長胡娘妹接受媒體聯訪指出，來到草莓園現場看，就知道「相當淒慘」，即將成熟的草莓幾乎都在腐爛，採摘下來的草莓能夠用的，大概不到一半，受到連續多天雨勢影響，農民技術再好，也無法保持優良的產品，希望相關單位正視，給予莓農適當補助。

農民

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