桃園長者打疫苗可拿禮券+白米 鄭文燦：不論1、2、3劑

桃園市長鄭文燦今天上午主持地方防疫會議表示，為鼓勵65歲以上長者接種疫苗，桃園將在3月1日到3月3日推出專案，長者接種除有免費愛心計程車可搭，不論一、二、三劑，皆能領取200元禮券和2公斤白米。

遠雄自貿港區亞旭電腦群聚感染事件從1月21日至今共175人確診（外籍135人、本國40人），居家隔離人數2038名，目前集中檢疫所尚有250名隔離者，22日採檢均陰性，預計明天解隔離，而亞旭也今天復工。

鄭文燦表示，遠雄自貿港區因確診事件成立前進指揮所，今天解編，前後共32天，感謝指揮官王必勝盡心盡力，在港區及市府協助之下，讓感染事件可以落幕。

有關長者疫苗接種專案，桃園預計3月1日到3月3日在全市37個社區接種站提供服務，對象為65歲以上長者，接種通知單將透過民政系統分送，而提供的疫苗有莫德納與高端，可搭乘免費的愛心計程車，不論第一劑、第二劑或第三劑，都有200元的禮券及2公斤白米可領。

鄭文燦也說，因應疫情關係，許多社區服務（如失智服務據點、社區關懷中心等）在1月時暫停，隨著傳播鏈收斂、疫情監測逐漸到期，社區各項服務預計在3月1日完成檢核後陸續恢復。

關於疫後振興，鄭文燦表示桃園去年曾推「好市成雙券」活動促進消費，目前取券率超過7成，兌付率約6成7，兌付金額約1.1億餘元，將加碼200元五倍券換2000元好市券一萬份，預計3月4日到13日開放登記，14日抽出幸運得主，已經參加活動者不用再登記，使用期限到4月30日。