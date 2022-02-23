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228連假景點交管 台61線封閉竹南路段2處平交路口
228和平紀念日3天連續假期將屆，且氣象預報天氣溫暖無雨，苗栗縣警局預估將有大量人潮、車潮湧入縣內著名景點及旅遊區，警方及相關單位已規畫連假交通疏導措施，預計出動近300名警力投入疏導交通；台61線竹南路段在連假中有2處平交路口將封閉管制，各交流道的匝道則不實施高乘載管制措施。
苗栗縣警局指出，預估連假期間縣內可能湧入大量人車的地區包括台灣客家文化館、南庄老街、三義慢城木雕街、勝興車站、大湖酒莊、泰安溫泉區、後龍好望角、苑裡藺草博物館、通霄飛牛牧場、山腳國小日式建築校舍等景點，為確保遊客旅遊品質及心情，縣警局已規畫交通疏導措施，預計出動近300名警力投入疏導交通，如遇臨時交通壅塞或交通事故狀況，將立即派遣交通快速處理小組前往排除。
警方表示，國道3號西濱交流道北上入口匝道，2月27、28日7至24時將實施匝道封閉，駕駛人請續行台61線北上或到國道3號香山交流道北上，這次苗栗縣各交流道匝道都不實施高乘載管制。另外，台61線西濱快速公路在竹南段的平交路口，將管制封閉冷水坑、竹南垃圾掩埋場2處，封閉時間為2月27、28日下午3時至晚間9時。
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