228連假景點交管 台61線封閉竹南路段2處平交路口

228和平紀念日3天連續假期將屆，且氣象預報天氣溫暖無雨，苗栗縣警局預估將有大量人潮、車潮湧入縣內著名景點及旅遊區，警方及相關單位已規畫連假交通疏導措施，預計出動近300名警力投入疏導交通；台61線竹南路段在連假中有2處平交路口將封閉管制，各交流道的匝道則不實施高乘載管制措施。

苗栗縣警局指出，預估連假期間縣內可能湧入大量人車的地區包括台灣客家文化館、南庄老街、三義慢城木雕街、勝興車站、大湖酒莊、泰安溫泉區、後龍好望角、苑裡藺草博物館、通霄飛牛牧場、山腳國小日式建築校舍等景點，為確保遊客旅遊品質及心情，縣警局已規畫交通疏導措施，預計出動近300名警力投入疏導交通，如遇臨時交通壅塞或交通事故狀況，將立即派遣交通快速處理小組前往排除。