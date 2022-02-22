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新竹雨下不停水庫喝飽飽 比去年提早4個月滿庫

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
寶二水庫達滿水位150公尺，目前持續正常溢流。圖／翻攝自北水局
寶二水庫達滿水位150公尺，目前持續正常溢流。圖／翻攝自北水局

受華南雲雨區及東北風影響，全台各地連續降雨多天，就連中央氣象局長鄭明典都驚呼是「很特別的春雨」，更讓去年乾渴幾近見底的新竹寶二水庫，提前在2月就滿庫，比往年7月還早，讓竹科用水不需擔心，其他北部水庫同樣進帳滿滿。

目前寶二水庫為100%滿水位，蓄水量達3164萬立方公尺，而去年同期則僅15%，庫區岩石裸露一片乾旱，還引發竹科供水緊張，不過今年因大雨不斷，情勢完全不同，罕見在枯水期就達成滿水位的狀況，是2018年以來首見，去年則直至7月才達成滿水位。

據觀測資料顯示，寶二水庫上游集水區3天以來，累積降雨量就達百毫米，持續不斷的大雨卻也造成新竹地區零星災情，例如有山區道路出現土石崩落、路樹倒塌，甚至竹東還有民宅遮雨棚不堪重覆垮塌。

不過對於今年不需受乾旱之苦，多數民眾仍持樂觀態度，氣象局長鄭明典更在臉書表示，這波降雨不像梅雨那麼大量，但是下不停，範圍也大，形容是「很特別的春雨」，更指出這波雨勢還沒有結束的意思，也讓不少網友笑「除濕機辛苦你了」。

水庫 新竹

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