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228連假民眾悶久出遊北橫賞櫻花 桃警規畫替代路避塞車

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
228連假，桃園拉拉山櫻花盛開及台7線北橫景點，出遊民眾遵守警方規畫交管疏導，避免塞車。圖／警方提供
228連假，桃園拉拉山櫻花盛開及台7線北橫景點，出遊民眾遵守警方規畫交管疏導，避免塞車。圖／警方提供

再過4天是228連假3天，桃園市大溪老街、復興區北橫觀光景點櫻花盛開、羅浮溫泉泡湯，在疫情逐漸緩解下，預料吸引悶久遊客趁連假出遊，大溪、平鎮分局今天下午規畫228連假交通疏導，包括國3大溪父流道至兩蔣文化園區、台7線北橫景點等易塞車道路及國1平鎮系統交流道南下匝道26日0時至12時封閉，建議用路人使用替代道路規劃行程，避免出遊塞車掃興。

今年228連假自2月26日至28日3天，桃園市大溪老街、角板山、石門水庫風景區、慈湖、小烏來風景特定區及羅浮溫泉觀光景點，加上復興區拉拉山正值賞櫻季節，大溪警方表示，連假預計吸引大量遊客，台7線沿線、中巴陵櫻花步道及上巴陵恩愛農場賞櫻熱點路線，包括國道3號大溪交流道、武嶺橋西端、至兩蔣文化園區、台7線及台7乙線路口等地易塞車，民眾賞櫻必須配合交通管制前進。

前往復興區觀光景點旅遊後，沿台7線下山路線替代道路，建議往新竹遊客改走桃118線羅馬公路至新竹縣關西、往台北遊客改走台7乙線至新北市三峽方向；大溪老街旅遊後替代道路，建議往台北遊客改走大溪中華路或文化路往三峽方向、往桃園、新北遊客改走大鶯路接桃56線往八德、桃園或直行鶯歌方向，避免塞車。

平鎮警方表示，228連假，台66線快速道匯入國1平鎮系統交流道南下匝道入口，自26日0時至12時止，匝道封閉12小時，警方建議用路人行駛替代道路，包括行駛大溪往觀音方向由台66線接台61線西濱快速道南下或下台66線中豐路交流道匝道接南平路至台1線南下，往大溪方向行駛台66線轉台3線南下，避免塞車。

228連假，桃園拉拉山櫻花盛開及台7線北橫景點，出遊民眾遵守警方規畫交管疏導，避免塞車。圖／警方提供
228連假，桃園拉拉山櫻花盛開及台7線北橫景點，出遊民眾遵守警方規畫交管疏導，避免塞車。圖／警方提供
228連假，國1平鎮系統交流道南下匝道26日0時至12時封閉，車輛改道。圖／警方提供
228連假，國1平鎮系統交流道南下匝道26日0時至12時封閉，車輛改道。圖／警方提供

連假 大溪老街 塞車 櫻花

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