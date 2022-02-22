228連假民眾悶久出遊北橫賞櫻花 桃警規畫替代路避塞車

再過4天是228連假3天，桃園市大溪老街、復興區北橫觀光景點櫻花盛開、羅浮溫泉泡湯，在疫情逐漸緩解下，預料吸引悶久遊客趁連假出遊，大溪、平鎮分局今天下午規畫228連假交通疏導，包括國3大溪父流道至兩蔣文化園區、台7線北橫景點等易塞車道路及國1平鎮系統交流道南下匝道26日0時至12時封閉，建議用路人使用替代道路規劃行程，避免出遊塞車掃興。

今年228連假自2月26日至28日3天，桃園市大溪老街、角板山、石門水庫風景區、慈湖、小烏來風景特定區及羅浮溫泉觀光景點，加上復興區拉拉山正值賞櫻季節，大溪警方表示，連假預計吸引大量遊客，台7線沿線、中巴陵櫻花步道及上巴陵恩愛農場賞櫻熱點路線，包括國道3號大溪交流道、武嶺橋西端、至兩蔣文化園區、台7線及台7乙線路口等地易塞車，民眾賞櫻必須配合交通管制前進。

前往復興區觀光景點旅遊後，沿台7線下山路線替代道路，建議往新竹遊客改走桃118線羅馬公路至新竹縣關西、往台北遊客改走台7乙線至新北市三峽方向；大溪老街旅遊後替代道路，建議往台北遊客改走大溪中華路或文化路往三峽方向、往桃園、新北遊客改走大鶯路接桃56線往八德、桃園或直行鶯歌方向，避免塞車。