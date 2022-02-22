橫山民俗文物館活化開餐廳 延續內灣戲院懷舊氛圍

位於橫山鄉內灣村的橫山民俗文物館，因閒置已久，最近經由公所及縣府活化整理，順利由原本內灣戲院餐廳得標經營，改成懷舊感十足的餐廳，今天正式宣布開幕，館內不僅有懷舊文物，還會播放老電影，鄉公所希望讓來內灣玩的遊客，能多一處新景點。

據了解，原本的橫山民俗文物館從1996年開館以來，經手多家業者，不過都經營不起來，導致長期荒廢閒置，但實際上建築十分有特色，融合了客家與閩南的建築特點，主體呈現客家圓樓的型態，屋頂採用日本黑瓦，牆面為紅色壁磚，左側則有閩南建築中常見的護龍，表現出簡單質樸、層次有序的建築特色。

為了活化利用，去年10月，鄉公所將周遭環境及內部整體設備，包含消防、防漏及電器設備等全數檢修完成，緊接對外招商，順利由原本因疫情影響倒閉的內灣戲院餐廳業者得標，以內灣圓樓人文客家餐廳之名重新出發，要延續內灣戲院的懷舊氛圍。

餐廳已在今年1月1日開始試營運，公所也盡全力協助廠商，相信廠商經營的特色客家餐廳在它原有懷舊電影輪播及搭配地方文化特展，一定能活化得相當成功，帶動內灣形象商圈，再次達到旅遊高峰。

副縣長陳見賢表示，新竹縣推廣一鄉一特色及地方創生，希望讓這裡更加豐富，充分展現地方特色；交旅處長游志祥則說，內灣每年有1百萬人次遊客，橫山民俗文物館在館內設置旅遊諮詢站，讓遊客順便了解當地旅遊資訊。